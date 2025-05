Maja Šuput priznala: Nikad nisam izašla na izbore, evo zašto!

"Pa još nikad nisam bila na izborima! Da. Nikad nisam izašla na izbore," započela je Maja Šuput iznenađujuću ispovijest za IN Magazin. Prvi razlog, kako kaže, leži u njenom strastvenom praćenju vijesti i informativnog programa. "Ne bi vjerovao, ali jedino što ja volim gledati su vijesti. Mene strašno interesiraju vijesti, što se dešava, hoćeš da je rat, hoćeš da je negdje bomba pala," otkrila je pjevačica, priznajući kako je iz nekog neobjašnjivog razloga takvi sadržaji posebno privlače i da je vrlo upućena u politička zbivanja.

Unatoč tome što pomno prati domaću političku scenu i tvrdi da je "jako upućena tko je tko i tko što radi," Šuput nikada nije osjetila želju otići na glasanje i iskoristiti svoje biračko pravo. Dugo je vjerovala da njezin pojedinačni glas ne može donijeti nikakvu promjenu. "Uvijek sam mislila da s tim nikad ništa neću promijeniti... Neš ti moj glas, ne!" iskreno je priznala svoj dugogodišnji stav. Ipak, čini se da se taj stav sada mijenja jer je odlučno najavila preokret: "Ali sad idem na ovo glasanje, za Zagreb!"

Popularna pjevačica također je otkrila da joj politički angažman nije stran po pitanju ponuda koje je dobivala. Priznala je kako su je iz različitih političkih stranaka često zvali da se aktivnije uključi u politički život Hrvatske. "Često su me zvali, ne bi vjerovao, ali često su me zvali da se uključim," povjerila se Šuput javnosti, no sve takve pozive i ponude dosad je odlučno i bez puno razmišljanja odbijala, imajući vrlo jasne i specifične razloge za takvu odluku.

Glavni razlog za njezino odbijanje ulaska u političke vode leži u generalno negativnoj percepciji političara u javnosti i njezinoj izraženoj želji da ostane omiljena među publikom. "Ljudi ne vole političare, a ja volim biti voljena! To je broj jedan. Ja sam tip koji voli biti likeable!" naglasila je Maja. Smatra da političari, bez obzira na svoja djela ili namjere, gotovo uvijek nose negativnu stigmu. "Tko god vidi političare uvijek je 'Aaaaaaah, taj je idiot!' Da čovjek napravi šta god na svijetu uvijek će biti idiot, kradljivac, lopov. Nikad nemaju dobar imidž, a ja ne bih voljela ne imati dobar imidž," objasnila je. Uz to, kao dodatne razloge navela je i nedostatak vremena s obzirom na brojne poslovne obaveze, uključujući snimanje popularnog showa Supertalent, te činjenicu da je politika s te strane jednostavno ne zanima, dok istovremeno najavljuje i nove, velike poduzetničke korake.

