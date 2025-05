VIDEO Mojmiri Pastorčić dogodio se gaf pred kamerama, evo o čemu je riječ

Voditeljica RTL Direkta Mojmira Pastorčić vratila se na ekrane nakon stanke, a jedna je emisija zaintrigirala. Obrađujući demografske mjere, dogodio joj se lapsus s valutom. Govoreći o potporama, spetljala se između kuna i eura: - Možda vas na to da imate djecu nisu potaknule tisuće eura potpora koje dijele gradovi i općine. Možda se niste odlučili za potomstvo zbog 618 eura koje ćete dobiti od vlade za novorođenče. Možda vas nije motiviralo ni to što sada možete dobiti punu plaću tijekom drugih šest mjeseci roditeljskog dopusta, ako zarađujete do 3.000 kuna, eura mjesečno. Pardon - brzo se ispravila voditeljica.

Simpatični gaf nije zasjenio emisiju, budući da prilagodba na euro, službenu valutu od 2023., još traje. No, val reakcija potaknula je izjava ministra demografije Ivana Šipića, koju je Pastorčić prenijela. Karakteristično, najavila je ministrove "ingeniozne demografske ideje", pitanjem: "...tko će nositi oružje na ramenu ako ne bude djece? Molim?” Ova najava bila je uvod u riječi koje su zapalile mreže i pokazale kako RTL Direkt ne preza od osjetljivih tema.

Naime, ministar je rekao: - Treba čuvati Dalmatinsku zagoru i jug... ali tko će nositi oružje na ramenu ako ne bude djece? Tko će čuvati domovinu ako ne ulažemo u obitelji - što je izazvalo podijeljene reakcije. Dok su jedni branili ministra, drugi su odgovorili oštrim kritikama o "štancanju ratnika".

Podsjetimo, TV osobom 2024. godine proglašena je Mojmira Pastorčić. Voditeljica i urednica RTL Direkta svojim je radom zaslužila kultnu nagradu Večernjakovu ružu, a nominirani za ovu kategoriju bili su i Zrinka Grancarić, Damira Gregoret, Hrvoje Krešić i Joško Lokas. Mojmiri su nagradu uručili glumci Ana Uršula Najev i Momčilo Otašević. Pastorčić već ima buketić Ruža, no priznaje da se i ovoga puta iznenadila odabirom publike te da je vrlo zahvalna.

- Ovo je jako lijepo. Uopće nisam mislila da ću osvojiti, ali jako sam sretna. Za deset dana emisija slavi deseti rođendan i nisam mogla dobiti bolji poklon - rekla je Mojmira te otkrila da je vrlo zahvalna i svom timu te da su i oni zaslužni za ovu nagradu. - To su ljudi koji svaki dan stvarno daju sve od sebe. Oni su pametni, kreativni, talentirani i jako im puno hvala - kazala je Pastorčić te dodala da pripremaju i slavljeničku emisiju koja je na rasporedu na Uskrsni ponedjeljak.

- Nadam se da će biti zanimljivo. Jako sam zapravo nervozna jer mi je teško nekako obuhvatiti sve stvari koje smo radili ovih deset godina jer je to jako puno vremena - kazala je te dodala da je ono što je svaki dan vodi misao da želi da nam svima bude bolje.

- Posvetila sam svaki dan da pitam pitanja: Zašto je kod nas ovako, a drugdje bolje, što bi mi mogli bolje? Mislim da mediji ne služe tome da prenose što se dogodilo, nego da dovode stvari u putanje i popravljaju ih - rekla je te zaključila da je jako ponosna na sve na što je RTL Direkt uspio utjecati.

