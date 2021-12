Maja Šuput otkrila kako s obitelji slavi prvi zajednički Božić: 'Blooma nećemo razmaziti skupocjenim darovima'

Zagrebačka pjevačica Maja Šuput Tatarinov (42) dočekala je prvi Božić uz supruga Nenada Tatarinova (38) i njihovog devetomjesečnog sina Blooma. Božićno drvce okitili su već u studenom, a ispod njega stavili su darove za svog sina jedinca.

- Bloom obožava šuškanje papira pa mu je najveća fora kad se poklon otvara, sadržaj je manje bitan. No, kako od prvog dana najviše reagira na Peppu Pig te se istinski veseli i smije tom crtiću, kupili smo mu plišance s likom tog praščića. Dobio je mnogo igračaka i od drugih ljudi, tako da će ispod bora biti najveća gužva dosad. Pritom ne mislim da ćemo suprug i ja Blooma razmaziti darovima. Ne idemo u smjeru da mu se poklanja nešto skupo i dizajnersko, jer on to niti razumije, niti je to smisao Božića - kazala je Maja za Gloriju i dodala da je za nju poanta Badnjaka druženje s dragim osobama.

Sin i suprug su s njom u Zadru, gdje će pjevati za Božić, a bit će uz nju i u Vodicama na novogodišnjoj fešti s reprizom. Sretna je što može raditi jer zbog pandemije nastupa minimalno, kao i mnogi njezini kolege. Otkrila je kako će u siječnju na malo duže putovanje u toplije krajeve. Inače, njena obitelj je već bila na odmoru u Turskoj.

- Letovi su uvijek malo riskantni i stresni, jer nije lako biti ni roditelj čije dijete plače, a ni putnik koji to mora slušati. No, Bloom zaspi čim vidi avion i zaista smo sretni po tom pitanju. Zapravo su mu draga sva prijevozna sredstva. Od prvog dana uživa u vožnji automobilom, a ovog ljeta je sjajno podnio i razna plovila. Jednostavno voli biti na putu i u pokretu, a nadam se da će tako biti i u budućnosti - kazala je glazbenica i dodala da joj je sin veselo dijete.

- Majčinstvo me nije promijenilo kao osobu, ali promijenile su se neke okolnosti, u smislu da nam je sin na prvom mjestu i da se sve vrti oko njega. No, suprug i ja se trudimo ne zapostavljati ni neke svoje rituale. I dalje organiziramo putovanja - u koja smo sada uključili i dijete - te smo posvećeni jedno drugome. Kad Bloom zaspi, Nenad i ja kod kuće napravimo finu večeru uz butelju dobrog vina te si stvorimo hedonistički raj - otkria je Maja i dodala kako se nada da će Bloom izrasti u dobrog, poštenog i radišnog čovjeka.

- Otpočetka smo znali da ćemo sinu dati neko strano ime, što si možemo dopustiti zbog suprugova prezimena. Imali smo WhatsApp grupu s prijateljima koji su predlagali razna imena i zapravo smo dosta dugo vijećali o tome. Razmišljali smo i o značenju, jer u prijevodu neko ime možda ne bi imalo smisla, te na kraju izbor suzili na tri prijedloga. Dogovorili smo se da ćemo se konačno odlučiti kad sin dođe na svijet pa smo ga prvih sedam dana samo promatrali. Govorili smo da će se zvati Bloom samo ako bude presladak, a kako je on doista bio i ostao med medeni, to je jednostavno bilo to - prisjetila se Šuput.

VIDEO: Božidar odbio kuhati i otišao kući! Napustio show dok mu je tim mahao