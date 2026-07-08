Maja Šuput otkrila kakvi muškarci joj šalju poruke: 'Pošalje sliku, a kad mu otvoriš profil, šouprogram'

Nakon nedavnog prekida veze s Gospodinom Savršenim, Šimom Elezom, pjevačica Maja Šuput ponovno se privikava na status slobodne žene, a s njim dolaze i brojni pokušaji udvaranja na društvenim mrežama. Energična pjevačica, koja trenutno ljetne dane provodi u Marbelli, ne skriva da joj pažnje ne nedostaje, no sadržaj poruka koje prima često je ostavlja bez teksta.

Gostujući na jednom događanju u Splitu, progovorila je o muškarcima koji joj se javljaju putem Instagrama. - Pobjednici su ovi koji se javljaju, to su baš pobjednici. To ne možeš vjerovati kakvim budalama padne na pamet javljati se. Majke mi, ja to ne mogu vjerovati - započela je svoju ispovijest za IN magazin Šuput, vidno iznenađena slobodom koju si neki uzimaju.

FOTO Maja Šuput otputovala na odmor s Bloomom: Nisu sami, pridružilo im se muško društvo

Posebno ju je šokirala činjenica da mnogi od tih udvarača nimalo ne skrivaju svoj obiteljski status. - Netko javnoj osobi pošalje sliku, poruku, poziv za izlazak, a pritom, kad mu otvoriš profil, ima i ženu i dijete. Ljudi, šouprogram - ispričala je u svom prepoznatljivom stilu. Iako je njezin ljubavni život već mjesecima pod povećalom javnosti nakon prekida sa Šimom Elezom, Maja jasno daje do znanja da ne traži bilo kakvu pažnju i da postavlja jasne granice.

Podsjetimo, Maja Šuput nedavno se pojavila na naslovnici Večernjakovog časopisa Ekran, a tom je prilikom bez zadrške progovorila o novoj pjesmi i snimanju spota za "Nedovoljno lijep", otkrila zanimljive i duhovite trenutke sa seta, ali i priče iz privatnog života koje još nisu dospjele u javnost. Dotaknuli smo se i Blooma, njezina "broj jedan" obožavatelja koji, čini se, ima vrlo jasan glazbeni ukus i poneki strogi zahtjev za mamu. Razgovarali smo i o bivšim ljubavima, famoznom "hot girl summer" mindsetu, ali i o tome kako Maja danas gleda na slobodu, uživanje i činjenicu da trenutačno, bez problema priznaje, ne žuri nigdje.

*dijelom uz pomoć AI