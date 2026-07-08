Novi veliki udarac! Princ Harry izgubio dugogodišnju bitku

Vojvoda od Sussexa, princ Harry, izgubio je svoju dugogodišnju i medijski iznimno praćenu pravnu bitku protiv izdavača Daily Maila, tvrtke Associated Newspapers Limited (ANL). U odlučujućoj presudi koja se prostire na 436 stranica, Visoki sud u Londonu odbacio je sve tužbe koje je princ pokrenuo zajedno sa šest drugih istaknutih javnih osoba, uključujući glazbenu ikonu Sir Eltona Johna, njegovog supruga Davida Furnisha, glumice Elizabeth Hurley i Sadie Frost, barunicu Doreen Lawrence te bivšeg ministra Simona Hughesa. Sudac Matthew Nicklin presudio je da tužitelji nisu uspjeli dokazati svoje teške optužbe o nezakonitom prikupljanju informacija, čime je stavljena točka na višegodišnji spor koji je potresao britansku medijsku scenu. Odluka predstavlja sveobuhvatnu pobjedu za ANL, koji je od početka sve optužbe nazivao "apsurdnima" i "grotesknima", te težak poraz za princa Harryja u njegovom osobnom križarskom ratu protiv britanskih tabloida.

Tužitelji su iznijeli čak 97 pojedinačnih optužbi vezanih uz 57 novinskih članaka objavljenih u razdoblju od 1997. do 2015. godine, tvrdeći da su novinari Daily Maila i Mail on Sunday pribjegavali nizu ilegalnih metoda. Optužbe su bile iznimno ozbiljne i uključivale su hakiranje telefona, prisluškivanje fiksnih linija, postavljanje prislušnih uređaja u domove i automobile, nezakonit pristup bankovnim računima te koruptivno plaćanje policijskim dužnosnicima za povjerljive informacije. Međutim, sudac Nicklin je u svom obrazloženju naglasio da, iako su optužbe ozbiljne, teret dokazivanja bio je na tužiteljima. Ključni dio presude glasio je da "sumnja, čak i razumljiva sumnja, nije dokaz". Sud je odbacio argument da se može zaključiti kako su informacije pribavljene ilegalno samo zato što su bile privatne, a izdavač nije mogao ponuditi precizno objašnjenje o njihovom izvoru. Sudac je ustvrdio da za mnoge od najtežih optužbi nikada nisu predočeni vjerodostojni dokazi.

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Reakcija iz tabora Associated Newspapers bila je euforična. U priopćenju za javnost, izdavač je presudu nazvao "veličanstvenom potvrdom novinarstva Daily Maila" i "nadmoćnom pobjedom za slobodu medija općenito". Dugogodišnji urednik Paul Dacre bio je još oštriji, opisavši cijeli slučaj kao "zavjeru" i "politički motiviranu kampanju za ušutkivanje slobodnog tiska" koju su, prema njegovim riječima, financirali protivnici medijskih sloboda. "Ugled naših poštenih i marljivih novinara bio je strašno narušen, a danas su oslobođeni svake krivnje", poručili su iz ANL-a, dodajući kako su tijekom suđenja dokazali da je svaki sporni članak imao legitiman izvor. Dacre je također izrazio zbunjenost odlukom barunice Lawrence da se okrene protiv novina koje su, kako tvrdi, godinama vodile kampanju za pravdu za njezinog ubijenog sina Stephena. "To je nešto što nikada neću moći shvatiti", zaključio je Dacre, najavljujući da će ANL tražiti povrat golemih pravnih troškova.

S druge strane, princ Harry i barunica Lawrence u zajedničkoj su izjavi presudu nazvali "potpunim i očitim zataškavanjem". "Došli smo na sud tražeći pravdu i odgovornost. Nismo dobili ni jedno ni drugo", stoji u njihovoj izjavi, uz dodatak da ih presuda "nije posve iznenadila". Princ Harry, koji se u trenutku objave presude nalazio u Londonu zbog obveza vezanih za svoje Invictus igre, u prvim satima nije komentirao ishod, držeći se unaprijed pripremljenog govora. Ovaj poraz za njega je posebno bolan jer predstavlja vrhunac njegove višegodišnje borbe protiv medija, koje krivi za tragičnu smrt svoje majke, princeze Diane, te za medijski progon svoje supruge Meghan, što je naveo kao jedan od glavnih razloga za preseljenje u Sjedinjene Države.

Osim reputacijske štete, ovaj poraz donosi i potencijalno katastrofalne financijske posljedice za tužitelje. Ukupni pravni troškovi obje strane u ovom mamutskom procesu procjenjuju se na više od 50 milijuna funti, a teret plaćanja sada će u velikoj mjeri pasti na princa Harryja i ostale tužitelje. Slučaj je bio dodatno oslabljen i prije samog početka suđenja kada je ključni svjedok tužiteljstva, privatni istražitelj Gavin Burrows, povukao svoj iskaz, tvrdeći da je njegova izjava krivotvorena te da nikada nije provodio ilegalne aktivnosti za Daily Mail. Taj je preokret zadao težak udarac kredibilitetu cijele tužbe, ostavljajući tužitelje s manjkom čvrstih dokaza.

Pravni stručnjaci smatraju da, iako je presuda važna, ona vjerojatno neće fundamentalno promijeniti britanske zakone o privatnosti jer je izrazito specifična za činjenice i dokaze predočene u ovom konkretnom slučaju. Ipak, gotovo je sigurno da ova odluka označava kraj ere novih velikih tužbi vezanih uz skandale s hakiranjem telefona koji su potresali britanske medije prije više od deset godina. Aktivistička skupina Hacked Off izrazila je razočaranje presudom, tvrdeći da sudovi nisu odgovarajuće mjesto za potpunu istragu navoda o raširenim nezakonitim radnjama te su ponovno pozvali na pokretanje javne istrage.

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*dijelom uz AI