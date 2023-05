Magic Leon otkrio na što je potrošio 200.000 kuna nagrade: 'Trenutačno živim život iz snova'

Pet mjeseci prošlo je otkako je iluzionist Magic Leon (27), pravim imenom Leon Žilavi, očarao publiku i žiri "Supertalenta" i pobijedio u devetoj sezoni popularnog showa koji se emitira na Novoj TV. Od tada do danas Leon živi svoje snove, a dokaz tome je i nastup u Lisinskom 28. prosinca, kada je na rasporedu "Magic Leon Show".

Odlična posjećenost

Prvi termin u 11 sati rasprodan je vrlo brzo, a zbog velikog interesa organizatori su isti dan odlučili da Leon održi još jedan nastup, koji će bez sumnje oduševiti sve generacije. – Program je u potpunosti spreman. Pripremio sam neke nikad viđene mađioničarske trikove na našim prostorima pa napominjem da se svi zainteresirani koji još nisu nabavili ulaznice požure i rezerviraju svoja mjesta – poručuje Leon, koji se neizmjerno veseli svom prvom nastupu u Lisinskom.

– Još kao dječak maštao sam o tome gdje bih jednog dana volio nastupiti, a danas, pet mjeseci nakon pobjede u "Supertalentu", život mi izgleda kao iz bajke. Radim sve ono što sam oduvijek htio raditi, imam jako puno angažmana, nastupam po dvoranama diljem Hrvatske i na različitim eventima. Posjećenost je zaista odlična, što pokazuje da je zainteresiranost publike za ovakvu vrstu programa velika te doista mogu reći da živim svoje snove i radim ono što želim i volim – govori nam Leon, koji se u mađioničarstvo i iluzionizam zaljubio kad je imao samo sedam godina, a već s 12 godina počeo je nastupati na raznim događajima i izvoditi svoje zanimljive točke. Široj publici predstavio se još 2011. godine na "Supertalentu", no ubrzo je ispao u eliminacijskom krugu, ali od svojih snova nije odustao. Krajem iste godine nastupio je u zagrebačkom HNK pred tadašnjim predsjednikom Ivom Josipovićem, a svoju ljubav prema magiji pretočio je u i serijal "Mali od magije", u kojem je pokazivao svoje mađioničarske vještine poznatim osobama iz javnog života. Da ono što radi uistinu vrijedi, potvrđeno je i 2016. godine kada je postao stalni član Međunarodnog bratstva mađioničara i tako postao međunarodno priznat kao profesionalni mađioničar. Još jedna potvrda uslijedila je i krajem prošle godine, kada je najprije osvojio "zlatni gumb" voditelja Igora Mešina i Frane Ridjana, a potom i titulu devetog hrvatskog supertalenta. Pobjeda mu je donijela i novčanu nagradu od 200.000 kuna, a novac je uložio u razvoj karijere.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

– Dio novca podmirio je uloženo u samo natjecanje, jer dosta smo potrošili za opremu za audiciju, polufinale i finale, tako da je dio osvojenog pokrio troškove koji su nastali tijekom same pripreme za "Supertalent", a ostalo smo uložili u novu opremu, rekvizite, tehniku, rasvjetu i posebne efekte za pozornicu. Novac koji smo osvojili uložen je u poboljšanje točki i da bismo sve digli na još višu razinu kako bi publika bila još više očarana – otkriva Leon.

Dobar balans

Nakon pobjede dio novca planirali su potrošiti na putovanje u Las Vegas, no tu si želju još nisu stigli ispuniti. – Nismo još otišli u Las Vegas s obzirom na to da zbog odmora nismo htjeli ostaviti sav posao koji nam se nudi ovdje. Zapravo, to ne bi bio samo odmor nego i posao s obzirom na to da imam dosta kolega koji tamo rade već godinama tako da ne bih išao samo po razonodu i odmor. U planu nam je otići u Ameriku, ali htjeli bismo spojiti ugodno s korisnim pa možda i odraditi tamo jedan nastup. Imamo velike planove što se tiče Amerike, ali o tome ćete doznati više uskoro – tajnovit je Leon, koji u Lisinski stiže u društvu svoje poznate "pomoćnice" marame Bjelke i supruge Monike, koja mu se ovog puta neće pridružiti na pozornici kao na "Supertalentu", već će biti iza kulisa jer je zadužena za tehnički dio nastupa, glazbu, scenske efekte i sve ono što nastup čini kompletnim. Sa suprugom Monikom uskoro će proslaviti drugu godišnjicu braka pa smo ga pitali kako uspijevaju balansirati između privatnog i poslovnog života, koji se kod njih isprepliće.

– Uspijevamo to nekako izbalansirati, već smo se navikli da nemamo klasičan posao i da se ne bavimo stvarima kojima se bavi većina ljudi. Konkretno, mi za Hrvate imamo zaista neuobičajen posao jer mađioničarstvo je poprilično rijetko na našim prostorima. Bude tu i nekih razmirica, ali uspijemo sve na kraju dogovoriti kompromisom i razgovorom jer bez toga ništa – napominje Leon. Sudjelovanje u "Supertalentu" smatra pozitivnim iskustvom koje mu je donijelo samo dobro, a svima onima koji razmišljaju o prijavi u jubilarnoj, desetoj sezoni savjetuje samo jedno: – Savjetovao bih im da razmišljaju o svemu onome dobrome što se može dogoditi nakon prijave, poručio bih im i da vjeruju u sebe i, ono najbitnije, da moraju unaprijed dobro posložiti ono što žele pokazati žiriju i publici kako ne bi došlo do grešaka. Iz svog iskustva mogu reći da je ponavljanje majka znanja i da je, nakon što ponoviš nešto 100, 200, 300 ili 500 puta, uspjeh zagarantiran. Mislim da je dobra priprema najvažnija jer, kad si siguran u sebe, onda više nema ni treme – kaže Leon. Poslovnih planova mu ne manjka, a kada su privatni u pitanju rješavanje stambenog pitanja trenutno mu je prioritet.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

– Što se tiče planova u privatnoj sferi htio bih da si riješimo stambeno pitanje, odnosno da kupimo neko zemljište i da na tom zemljištu supruga i ja izgradimo našu kuću u sklopu koje bi bila i dvorana za vježbanje i za napredovanje u mađioničarstvu kako bi mogli nuditi još zanimljivije sadržaje publici. Tako da ako netko prodaje zemljište na području Velike Gorice neka se svakako javi – kaže za kraj Magic Leon.

