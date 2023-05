Pobjednik 'Plesa sa zvijezdama' pokazao kako mu izgledaju stopala nakon showa: 'Rana na ranu'

Influencer Marco Cuccurin pobijedio je u showu ''Ples sa zvijezdama'', a sada je pokazao kako mu izgledaju stopala nakon što je pobijedio u showu.

– Ovako izgleda stopalo plesača pobjednika. Rana na ranu, ali sve se isplatilo – napisao je ovaj 21-godišnjak, a na slikama se vide otvorene rane na njegovim stopalima.

Dodao je da inače ima predivna stopala. Pokazao je i uništene cipele, a otkrio je da je to već treći par koji je uništio.

– Ako se pitate kako izgledaju pobjedničke cipele. Ljudi moji, kunem vam se ovo je moj treći par otkad je Ples krenuo. Cipele su potpuno uništene, ali vrijedilo je.

Marko je ranije na Instagramu napisao kako je zahvalan svima koji su podržavali njega i mentoricu Paulu Tonković. Dodao je i da ovo nije mogao sanjati ni u najluđim snovima te da sada idu slaviti, papati, piti, veseliti se i pokušati sabrati dojmove.

''Dobri i dragi naši, pobjeda je tu. Uspjeli smo, meni je drugi put pošlo za rukom nešto što nisam mogao sanjati ni u najluđim snovima. I Paula koja je ovo zaslužila više od ikoga. Ovo je za sva 4 mjeseca znoja, rada i truda i za svu posvećenost koju smo davali kroz ovaj projekt jer ova djevojka živi za ples i to naprosto izvire iz svakog njenog pogleda i pokreta. Hvala vam što ste izglasali baš nas, što ste s nama plakali, što ste nam pisali romane podrška jer da vas nije bilo, ni mi ne bismo uspjeli doći do ovoga. Obećavamo da ćemo vam plesati još puno, puno i da ćete nas još gledati, a do tada idemo slaviti, papati, piti, veseliti se i pokušati sabrati dojmove i shvatiti što se dogodilo. Hvala Novoj TV što ste nas spojili jer se sada imamo za cijeli život. Cijela produkcija je predivna, sektor kostima, šminke, frizure, prekrasan žiri i svi redom, ljudi HVALAAA! Previše hvala jer smo bili jedna skladna i predivna obitelj. Bravo i za naše finaliste Ivana, Dariju, Gabrielu i Franu. Zatvaramo ovo poglavlje, a otvaramo stotine novih. Volimo vas svim srcem, vaši Paula&Marco'', stoji u statusu koji je Marco objavio na Instagramu.

U finalnoj emisiji showa "Ples sa zvijezdama“ natjecali su se Frano Ridjan i Gabriela Pilić, Marco Cuccurin i Paula Tonković, Daria Lorenci Flatz i Ivan Jarnec. Svi parovi imali su 117 bodova nakon glasova žirija. Uslijedilo je glasovanje publike, a pobjedu su odnijeli Marco Cuccurin i Paula Tonković.

"Ne znam gdje sam, nije mi ovo realno i jako sam sretan zbog Paule jer je ona to najviše zaslužila i drago mi je da je to dobila. Sve je bilo predivno i ništa ne bismo mijenjali", kazao je Marco nakon pobjede. Inače, ove sezone natjecalo se 13 zvijezda.

