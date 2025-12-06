Luksuzno butik-izdanje "Chapters" prava je glazbena poslastica

Nije bila pretjerana objava koja je najavljivala: "Novo poglavlje Ozrena Depola otkriva nepoznatu glazbenu ostavštinu velikana jazza." Govorimo o autorskom albumu filmske, kazališne i televizijske glazbe "Chapters" Ozrena Depola sa suradnicima poput Boška Petrovića, Zdenke Kovačiček, Igora Savina, Miljenka Prohaske i drugima, koji su prije pedesetak godina bili punopravni dio suvremene svjetske scene.

"Chapters (Screen & Stage Dancefloor Jazz from Yugoslavia 1971–1984)" za zagrebačko-riječku izdavačku kuću Fox & His Friends predstavlja dugoočekivan doprinos razumijevanju stvaralaštva jednog od najvažnijih hrvatskih jazz-glazbenika. Iako je tijekom života objavio samo dva albuma koje možete pronaći na streaming servisima, sada je i uz "Chapters", Ozren Depolo (1930.–2005.) ostavio golemo stvaralačko nasljeđe koje je, zbog njegove neprekidne aktivnosti kao izvođača i suradnika, često ostajalo u sjeni. Ovo je njegov prvi album na kojemu su sve kompozicije u cijelosti autorske.

Snimke s albuma "Chapters" pružaju rijedak uvid u specifičnu viziju glazbe za film i scenu, nastale miješanjem plesnog jazza i elektronike, velikih orkestara i studijskih majstora solista.

Ozren Depolo autor je više od stotinu skladbi, no mnogo ih je ostalo neobjavljeno, izgubljeno u arhivima ili sačuvano samo na rukopisima. "Chapters" tako predstavlja dokument jednog neispričanog opusa, novo poglavlje u prepoznavanju autora koji je, kako je sam govorio, "bio javna glazbena ustanova", uvijek u pokretu između studija, koncertne dvorane i filmskog seta. Depolo je bio središnja figura zagrebačke jazz i studijske scene, poznat po neumornom radu i impresivnom rasponu suradnji. Bio je stalni alt-saksofonist i solist Plesnog orkestra Radio Zagreba punih četrdeset godina, uz česte turneje i nastupe na najvažnijim jazz-festivalima u regiji.

U međunarodnim i domaćim sastavima svirao je rame uz rame s jazz-veličinama poput Clarka Terryja, Olivera Nelsona, Gerryja Mulligana, Teda Cursona, Johna Lewisa, Johnnyja Griffina, Art Farmera, Leo Wrighta, Slide Hamptona i Luckyja Thompsona, a intenzivno je surađivao s Boškom Petrovićem u Nonconvertible All Stars i B. P. Convention Big Bandu. Bio je dio ansambala kao što su Zagrebački jazz kvintet, Jugoslavenska pop selekcija, Orkestar Alfija Kabilja i mnogih drugih.

Njegov skladateljski rad javnosti je najmanje poznat u filmskoj i kazališnoj glazbi, iako je tu radio najviše i imao najveću autorsku slobodu. Skladao je glazbu za oko 70 animiranih filmova Zagreb filma, kao i za brojne domaće i međunarodne produkcije, poput na albumu zastupljenih dugometražnih filmova Bogdana Žižića "Daj što daš" (1979.) i "Rani snijeg u Münchenu" (1984). Njegov prepoznatljivi saksofon često je bio posebno tražen, a suradnja s Tomislavom Simovićem ostala je zabilježena čak i u Oscarom nagrađenom kratkom filmu "Surogat" (1961.), u kojem Depolo daje i vokalni doprinos.

Dosadašnjim izdanjima etiketa Fox & His Friends napravila je nemjerljivu uslugu domaćoj kulturnoj javnosti. Vadeći prvi put glazbu iz prošlosti, često neobjavljenu, na luksuzna vinilna izdanja i streaming servise, otkrili su cijeli spektar glazbe koja je bila zabarikadirana i pospremljena u privatnim arhivima. Slučaj je to i s Ozrenom Depolom, sjajnim saksofonistom, skladateljem i aranžerom, jednim od najvažnijih domaćih muzičara, čija se arhiva otvara izdanjem "Chapters".

Kao i među mnogim drugim izdanjima Foxa, ono što je trebalo biti stožerni dio domaće glazbene povijesti i odavno objavljeno, završilo je negdje sakriveno i "sa strane". U moru nekadašnjeg mainstreama i zabave za široku publiku, neki poput Ozrena Depola radili su filmsku i orkestralnu glazbu koja danas zvuči začuđujuće suvremeno. Trinaest tema na albumu "Chapters" pokazuje iznenađujuću sukladnost s današnjim imenima poput francuske grupe Air, a takvu glazbu Depolo je za filmove skladao još sedamdesetih.

Neke od uključenih tema, poput skoro desetminutne "Duo + 1" s Boškom Petrovićem, spadaju među najbolju instrumentalnu glazbu kod nas, a furiozna sviračka vožnja Depola, Boška Petrovića i suradnika ostavit će vas bez daha i riječi. Slično tome, "Peep Show" iz filma "Rani snijeg u Münchenu" s vokalizama Zdenke Kovačiček otkrit će vam izvrsnu pjevačku ekspertizu cijenjene domaće pjevačice u spoju s filmskom "vožnjom" koja između pulsirajućeg ritma zvuči kao avangardni disco kakav bi poželio i Giorgio Moroder.

Četiri teme iz filma "Rani snijeg u Münchenu" ili "Daj što daš" pokazuju ne samo sposobnosti Depola u domeni orkestralne glazbe nego i inovativno korištenje ritam mašina i elektronike u suradnji s Igorom Savinom, spojeno s jazz podlogom big bandovskog ili combo zvuka i popunjenog strastvenim saksofonskim solima. Sve skupa u temama poput one iz kazališne predstave "Maturanti" Ivice Ivanca donosi šmekersku svirku na spoju jazza i R'n'B-ja, a čak i skladbe kratke minutaže poput revijalne tema iz filma "Put k susjedu" Nedjeljka Dragića ili samo pola minute duga tema iz "Zimske želje" Lea Fabianija, pokazuju zaigranost i sposobnost za kakve drugima treba mnogo više vremena i karijera.

Ukratko, "Chapters" možete slušati od početka do kraja, a ako i ne znate o čemu je riječ, ostat ćete zadivljeni majstorstvom glazbenika koji izvan komercijalnih formi nude soundtrack koji i danas zvuči moderno, duhovito, znalački napravljeno i kao sviračka preteča mnogih stvari koje su danas "normalne" i uobičajene. Majstorstvo s kojim su Depolo i suradnici radili ovu glazbu svakako trebaju čuti današnji jazz i pop glazbenici i ostat će iznenađeni kad shvate da se prije pedeset godina stvarala glazba kakva se danas radi za nove filmove i zvuči nepodnošljivo cool i znalački.

Ploča "Chapters" okuplja isključivo autorska djela Ozrena Depola, otkrivajući do sada slabo poznatu stranu njegova rada: plesne jazz i orkestralne aranžmane, elektroničke dionice nastale u suradnji s Igorom Savinom u Elektronskom studiju Lisinski, kao i vokalne suradnje, uključujući spomenutu Zdenku Kovačiček u skladbi "Peep Show", svojevrsnom nastavku vokalize u "Elektri". U uvodnoj sekvenci "Ranog snijega u Münchenu", Žižićeva filma o jugoslavenskim radnicima na privremenom radu u Njemačkoj, publika opet može čuti i Depolov gromki glas koji je proslavio film "Surogat".

Luketić i Leri Ahel sa svojom diskografskom etiketom Fox & His Friends zaslužni su za mnoga unikatna vinilna izdanja zadnjih godina koja su iz zaborava izvukle snimke iz osamdesetih godina, uključujući i nekoliko ranije neobjavljenih djela Alfija Kabilja. Dva koja trenutačno možete pronaći u trgovinama, ako nisu rasprodana, jesu kolekcija "Alfi Kabiljo: YU Aerobic – Original Workout Music from Yugoslavia 1981-1984" i "Sex, Crime & Politics" s Kabiljovim temama iz šest filmova, od "Depsa" i "Usporenog kretanja", do "Novinara" i drugih. Za njih je zaslužan upravo dvojac iz Fox & His Friends Records, Leri Ahel i Željko Luketić, koji su zadnjih godina objavili značajna izdanja poput filmske glazbe "Gosti iz galaksije" s glazbom Tomislava Simovića iz filma Dušana Vukotića, briljantne kompilacije "Electronic Jugoton: Synthetic Music From Yugoslavia 1964-1989" na dva CD-a, dvostrukog vinila "Socijalistički disco: Ples iza jugoslavenske baršunaste zavjese 1977.-1987." i "Pop Not Pop (Songs For New Europe 1985-1989)", projekta Dejana Kršića iz osamdesetih godina.

Leri Ahel i Željko Luketić spomenutim su projektima dotakli mnoge teme i dileme iz povijesti, ali su i znalačkim istraživalačkim radom po arhivima domaćih glazbenika i diskografskih kuća, poput Nenada Vilovića čiji su neobjavljeni elektronski album iz osamdesetih "Prizma" izdali na vinilu, vratili u opticaj snimke koje ranije niste mogli čuti ili su ih pak autorski postavili u širi povijesni kontekst koji domašajima zamalo zaboravljenih domaćih imena daje novi značaj i zaslužno mjesto u razvoju domaće glazbe, one mimo glavnog toka najpopularnijih ostvarenja.

"Chapters (Stage & Dancefloor Jazz from Yugoslavia 1971–1984)" nastao je s izvornih master vrpci iz arhive Ozrena Depola koje je, uz suradnju Hrvatske radiotelevizije, za ploču obradio Frank Merritt iz londonskog studija The Carvery. Dizajn potpisuje Dejan Dragosavac Ruta, a ploču prati i knjižica s brojnim fotografijama te opsežnim i informativnim uvodnim tekstom filmologa Željka Luketića. Album distribuiraju Clone NL (Nizozemska), Light In The Attic (SAD) i The Orchard (SAD). Direktno od izdavača dostupan je na stranici foxandhisfriends.bigcartel.com gdje se može nabaviti i posebno izdanje na 180-gramskom zelenom vinilu, otisnuto u limitiranoj količini od samo 100 primjeraka.