Stranica je odmah pala: Puštene su u prodaju ulaznice za koncert Jakova Jozinovića u Areni, oglasio se pjevač

Danas u 12 sati počela je prodaja ulaznica za koncert Jakova Jozinovića koji će ovaj mladi pjevač 19. lipnja 2025. godine održati u Areni Zagreb. Nedugo nakon što su ulaznice puštene u prodaju Jakov se oglasio na svom Instagram profilu i napisao: Pala je stranica. Ljubim! Dva sata nakon početka prodaje ušli smo na stranicu upad.hr i pisalo je: Velik je interes za ovaj događaj. Molimo pričekajte svoj red, stranica će se automatski otvoriti kada dođete na red. Glazbena scena regije dugo nije svjedočila pojavi koja je u tako kratkom vremenu izazvala toliku emociju, energiju i povezanost s publikom. Ime Jakova Jozinovića danas je sinonim za iskrenost, talent i novu eru domaće glazbe.

Mladi pjevač, koji je karijeru započeo interpretirajući hitove poznatih domaćih izvođača, u samo nekoliko mjeseci postao je istinski fenomen. Koncert u Areni Zagreb bit će vrhunac njegove prve velike regionalne turneje, na kojoj će Jakov obići najveće dvorane u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Interes publike već sada je nevjerojatan, a turneja se najavljuje kao jedan od najuspješnijih glazbenih projekata godine. Gdje god se pojavi Jakov izaziva euforiju obožavatelja pa je tako bilo i na nedavnom koncertu u Tvornici kulture u Zagrebu te na nastupu u Varaždinu i Velikoj Gorici.

FOTO Jakov Jozinović u trans bacio više od 10 tisuća ljudi u Varaždinu, gužve gotovo zaustavile promet

Nedavno je publici predstavio i svoj prvi autorski singl „Polje ruža“, pjesmu koju je publika čekala s neviđenim nestrpljenjem. Pjesma je nastala u suradnji s vrhunskim timom - Matijom Cvekom (tekst & glazba), te Filipom Vincekom i Markom Palametom (aranžman & produkcija) - „Polje ruža“ nosi sav emocionalni naboj, vokalnu eleganciju i glazbenu zrelost zbog kojih je Jakov u rekordnom roku postao jedno od najvećih novih imena. Ovo nije samo singl. Ovo je izjava. Početak zvuka koji će obilježiti njegovo umjetničko putovanje. Jakov ne skriva koliko mu pjesma znači: „Ova je pjesma za mene veliki iskorak jer prvi put dijelim nešto što je u potpunosti moje. ‘Polje ruža’ nosi emociju i iskustvo koje sam dugo čuvao. Publika me vodi od prvog dana i osjećam veliku zahvalnost — vjerujem da će osjetiti iskrenost koju smo utkali u svaki detalj.“