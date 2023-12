Ludi božićni party: Tarik pjevao dok mu je Dino Rađa svirao, a Viktorija pokazala plesne pokrete

Lejla Filipović sa suprugom Tarikom i prijeteljima Dinom i Viktorijom Rađom te Marijanom Batinić zabavljala se na jednom božićnom partyju odakle je objavljivala Instagram storyje. Na njima smo mogli vidjeti kako je u jednom trenutku Tarik počeo pjevati karaoke i to "Zenica blues", a na gitari ga je pratio bivši košarkaš Dino Rađa.

Mikrofona se primila i Marijana Batinić koja je zapjevala "Željo moja" od Doris Dragović. Osim toga, Tarik je na svom Instagramu podijelio s pratiteljima i kako se zabavljao na plesnom podiju, a plesne pokrete pohvalio mu je i plesač Marko Mrkić koji je također bio na partyju.

Inače, Viktorija Rađa plesala je u showu "Ples sa zvijezdama" s Mrkićem, a na partyju su u jednom trenu i njih dvoje zaplesali i oduševili okupljene, što smo mogli vidjeti također na njihovim Instagram Storyjima.

"Ova ljepotica nikad ne pleše na ovu pjesmu, ali evo pristala je za ovu prigodu", našalila se Lejla.

Inače, Lejla se nedavno za IN magazin prisjetila skandala koji se dogodio 1998., kada joj je oduzeta titula i dodijeljena je prvoj pratilji Ivani Petković.

Od najvećeg skandala izbora za Miss Hrvatske prošlo je dvadeset pet godina. Nekoliko dana nakon što je 1998. proglašena misicom, Lejli Filipović, tada Šehović, oduzeta je titula i dodijeljena prvoj pratilji Ivani Petković. Lejla je na kraju ipak predstavljala Hrvatsku na izboru tada, a Ivana Petković godinu kasnije. U trenutku proglašenja imala je tek navršenih osamnaest godina.

- Prvo mi je teško uopće prihvatiti toliko godina, kao da je bilo nedavno, često mi se provlači ta tema i nije zaboravljena. I tako mi je uvijek to prisutno jer uvijek netko nije čuo ili se ne sjećaju nekih stvari, no kako god, bilo je teško i tek sada ustvari shvaćam, ne znam kako bi se sad odlučila na tako nešto, i bi li bila toliko hrabra, i onda se opet mislim - ne bih dala na sebe – kazala je Lejla, Miss Hrvatske 1998. godine za In Magazin.

Lejlina hrabrost tih dana urezana je u kolektivno pamćenje.

