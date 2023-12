Miša Grof odgovorio Nikolini Pišek: 'Pristajem joj dati sve samo ako poludim'

Miša Grof, otac Vidoja Ristovića, pokojnog supruga Nikoline Pišek, oglasio se nakon što je Pišek u intervjuu za Kurir komentirala kako je angažirala najbolje odvjetnike koji će joj pomoći u tužbi koju je Miša Grof podigrao protiv nje.

- Tko je pomogao Nikolini? Karleuša? Ne znam ništa o tome. Suđenje je bilo prije mjesec dana. Ondje su bili odvjetnici i moja bivša šogorica se time bavi. Znate, nemam kontakta s Nikolinom. Jučer sam zvao da čestitam rođendan svojoj unuci i nije se javila. Ne da mi čuti Unu Sofiju. Probao sam - kaže, prenosi Kurir.

- Pišek traži svu moju imovinu. Ne Vidojevu, nego moju! Imovinu sam naslijedio od oca, majke, bake, djeda i pristajem joj dati sve ako poludim! Znaš, vila koju ona ne da je sagrađena mojim novcem! Lijepo je i što je najavila da će poslati poziv za useljenje, bit će mi zadovoljstvo doći vidjeti svoju unuku - zaključuje otac Nikolininog pokojnog supruga.

Podsjetimo, Pišek je rekla da Miša Grof svojim ponašanjem 'uzurpira njezin život skandaloznim optužbama i zlonamjernim sklonostima' te da ima podršku i pomoć brojnih lica sa srpske estrade.

VEZANI ČLANCI:

- Istina je da vas svatko može optužiti za bilo što. Ja vas sada mogu optužiti da mi dugujete ne znam ni sama koliko novca, ali to treba dokazati. To je jedina istina. Svatko ima pravo iznositi optužbe, a to je, mislim, u cilju destabilizacije mene i nagomilavanje meni sudskih troškova i uzurpiranje mog života. Maliciozne tendencije za koje se trudim da mi što manje kvare život, rekla je Pišek i dodala kako se pravno situacija nije puno promijenila, ali jest mentalno.

- Stvar je u tome da u kakvoj god situaciji se našliu životu, naviknut ćete se na nju. Lakše ćete plivati u tome gdje jeste. Bolje sam, to je stavljeno na kolosijek i ide svojim tokom. Trudim se voditi život mimo toga, rekla je Pišek i komentirala prodaju vile u Zagrebu.

- Prodaja je stopirana. Životne planove donosim u trenutku, okolnosti su me natjerale da donesem takvu odluku. O prodaji kuće trenutno ne razmišljam. Kad se nađete u nezgodnoj situaciji, promijeni vam se pogled na svijet, rekla je i otkrila tko joj je pružio podršku u najtežim trenucima.

- Dosta ljudi me je podržalo, to je bio lijep osećaj. Bila sam izbezumljena u tom periodu pa nisam ni obraćala pažnju, ali mnogo poruka podrške je stizalo. Svima sam im zahvalna. Jelena Karleuša mi je mnogo pomogla, dala mi je kontakte dobrih odvjetnika i drugih, koji su mi bili baš korisni. Pored nje i Ana Nikolić, koja se potrudila da mi priđe i da stupi u kontakt sa mnom. Bila je preslatka, rekla je Pišek.

VIDEO: Ivica Todorić i Miroslav Škoro pjevaju 'Sude mi'