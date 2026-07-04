Legendarni Faruk podijelio je snažnu poruku: Vodio je bitku za zdravlje, a evo kako danas izgleda

Bosanskohercegovački glumac Senad Bašić, kojeg publika prepoznaje kao Faruka Fazlinovića iz serije "Lud, zbunjen, normalan", ovih je dana podijelio rijetku objavu na društvenim mrežama. Kako bi pokazao koliko mu znači kazalište, Bašić je pozirao uz natpis "Bez pozorišta se ne može", a u komentarima na fotografiju su mu brojni obožavatelji slali riječi podrške.

- "Nema lačeg od tebe. Zapamti, ti si babo u glumi", "Legenda", "Rukfaš", "Rukfaaaaaaašššš! Pa šta mai?", "Legenda", "Da profesore" - samo su neki od komentara na objavu glumca koji je utjeovio jednog od najkultnijih likova s ovih prostora. Inače, u posljednje vrijeme publika nema često priliku vidjeti Senada u javnosti, a i sam je otvoreno govorio o ozbiljnim zdravstvenim problemima koji su ga zadesili posljednjih godina.

Glumčevo dugo izbivanje potaknulo je nagađanja, osobito nakon što se nije pojavio na obljetnici kultne predstave ''Umri muški''. Razlog je bila teška borba s bolešću koja je započela tijekom snimanja filma ''Bosanski lonac''. Tada je dobio tešku upalu pluća, zbog koje je proveo gotovo tri tjedna na bolničkom liječenju u Zagrebu, što je bio tek početak njegovih zdravstvenih iskušenja.

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Uz upalu pluća, Bašić se suočio i s problemima s glasnicama. Uslijedile su operacije i dugotrajan oporavak, što je za glumca, čiji je glas jedno od najvažnijih profesionalnih sredstava, bilo posebno teško iskustvo. Zbog promuklosti je podvrgnut bronhoskopiji, a liječnici su mu otkrili leukoplakiju i savjetovali lasersku operaciju.

O svemu je Bašić govorio i u razgovoru za Novu BH televiziju u ljeto 2024. godine. Tada je priznao da su zdravstveni problemi bili ozbiljni te da je i dalje na terapijama. – Imao sam tri operacije glasnica, jednu u Zagrebu, dvije u Sarajevu. Moje zdravlje je narušeno, ali s obzirom na sve što sam prošao, mogu reći dobro je da sam živ – ispričao je glumac prije dvije godine.