Ljudi se na Twitteru svađaju zbog pobjede Ukrajine: 'Zašto uopće održati natjecanje, ako se već zna tko je pobjednik?'

Ukrajinska grupa Kalush Orchestra opravdala je ulogu favorita i uvjerljivo pobijedila na ovogodišnjem izdanju Pjesme Eurovizije, osvojivši 631 bod. Publika je ovaj put odlučila o pobjedniku dodijelivši Ukrajincima najviše glasova.

Kao i na svakom natjecanju, gledatelji su imali svoje favorite, pa je nekima malo zasmetalo što je Ukrajina pobijedila, pogotovo zato što su svim srcem navijali za svoje miljenike.

Zbog toga su svoje mišljenje odlučili podijeliti na društvenim mrežama.

- To je glazbeno natjecanje, Očito je da su dobili bodove zbog sažaljenja. Njihova pjesam nije bila vrijedna 400+ bodova - stoji u jednom od komentara.

- Pobijedili su zbog sažaljenja. Vijet ćemo kako će ti ljudi pomoći Ukrajini izvan Eurovizije. To je ono što je bitno - pisao je drugi komentator.

- Umoran sam od signaliziranja vrline. Zašto uopće održati natjecanje, ako se već zna tko je pobjednik i ako Ukrajina to zaslužuje? Ako ju usporedimo s drugim pjesmama nije bila tako dobra i zato su ljudi ljuti - pisao je treći.

- Ovo je glazbeno natjecanje. Ne bi trebalo imati veze s ratovima - pisao je četvrti komentator.

Ipak, mnogi su podržali Ukrajinu i njihovu pobjedu na Twitteru.

- To što je Ukrajina pobijedila sigurno je razveselilo i ohrabrilo ljude tamo. Ali, ako misliš da ovo nije bitno i kažeš da su pobijedili samo zbog sažaljenja, možda si samo šup** - stoji u komentaru koji ima preko 2000 lajkova.

- Čitam što ljudi pišu nakon pobjede Ukrajine i zamišljam kako se grupa Kalush loše osjeća zbog toga. Zamislite da vam je dom uništen, a vi idete na veliko natjecanje za koje ste se naradili. Pobijedite i to donese malo svjetla u vaš težak život, a nekolicina ljudi pokušava uništiti i to malo veselja... - komentirala je jedna obožavateljica ovog natjecanja.

- Samo podsjećam sve da članovi grupe Kalush idu natrag na bojište za dva dana, a vi ste privilegirani jer imate vremena i energije svađati se oko rezultata Eurovizije.

Drugo mjesto osvojila je Velika Britanija, treća je Španjolska, četvrta Švedska, a peta Srbija! Za pobjedu na Eurosongu natjecalo se 20 zemalja koje su svoj nastup izborile u poluzavršnicama, zatim zemlja domaćin, Italija, koja je to osigurala pobjedom na Eurosongu 2021., kao i još četiri zemlje izravne finalistice: Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Njemačka i Španjolska.

U veliku završnicu Eurosonga 2022. nastupom u prvoj polufinalnoj večeri plasirale su se Švicarska, Armenija, Island, Litva, Portugal, Norveška, Grčka, Ukrajina, Moldavija i Nizozemska, a nastupom u drugom polufinalu Belgija, Češka, Azerbajdžan, Poljska, Finska, Estonija, Australija, Švedska, Rumunjska i Srbija. Jučer su za svoje favorite ponovno mogli glasovati i gledatelji u Hrvatskoj, a glasove iz Zagreba čitao je voditelj Ivan Dorian Molnar.

