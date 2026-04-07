Charlize Theron otkrila je tajnu svog fenomenalnog izgleda, evo kako glumica održava vitku liniju

Charlize Theron privukla je sve poglede kad je na plaži na Havajima tijekom proljetnih praznika pokazala svoju besprijekornu figuru u žutom bikiniju. Glumica, koja je nedavno navršila 50 godina, ponovno je potaknula pitanja o tome kako uspijeva održati takvu liniju i mladolik izgled, unatoč zahtjevnoj karijeri. Uz to što glumi i producira filmove te vodi vlastitu humanitarnu zakladu CTAOP, Charlize uvijek pronađe vrijeme za sebe, piše Daily Mail.

Za magazin Marie Claire jednom je otkrila kako ima sreće što “nikada nije bila tip koji voli sjediti kod kuće”. No kako joj to zapravo uspijeva? Otkrila je svoje navike kad su u pitanju prehrana, fitness i njega kože. Theron ima strogu, ali raznoliku fitness rutinu koja uključuje pilates, power jogu, satove spinninga i aktivnosti na otvorenom poput tenisa. “Treniram tri do četiri puta tjedno”, rekla je za Red magazin.

“Uvijek sam vjerovala da, ako pronađeš oblik tjelovježbe koji voliš, ona prestaje biti muka. Kad uživaš u pokretu, ostaješ u formi bez da to uopće primijetiš.” Još 2020. godine priznala je da joj je pilates “potpuno promijenio tijelo”, dodavši za Harper’s Bazaar: “Uvijek pazim koliko se krećem. Ako sam manje aktivna, manje jedem — iskrena sam prema sebi.”

Osim pilatesa, dva puta tjedno prakticira power jogu, i to po 90 minuta. Omiljena joj je i spinning vožnja, koju radi i do četiri puta tjedno, a povremeno za dozu kardija zaigra i tenis.

Ipak, priznaje da se oporavlja sporije nego prije. “Više od lica, voljela bih ponovno imati tijelo iz svojih dvadesetih, ono koje bih mogla ‘baciti o zid’ i sutradan svejedno biti kao nova”, rekla je za Allure. “Sada, ako tri dana ne vježbam pa se vratim u teretanu, ne mogu ni hodati ni sjesti na WC!” Kad je riječ o prehrani, Charlize preferira sirove biljke i namirnice biljnog podrijetla, no povremeno jede i meso. Alkohol gotovo nikad ne pije, a svaki obrok temelji se na povrću bogatom proteinima, tamnozelenom lisnatom povrću i voću. Prema Women’s Healthu, jede šest manjih obroka dnevno i pazi na veličinu porcija, ali povremeno si priušti i zalogaj burgera. “Svaki dan pijem svježe sokove, jedem kelj i zelene salate”, ispričala je za Red.

“Kada se zdravo hranim, dovoljno spavam i ne pijem alkohol — tada izgledam i osjećam se najbolje. Tada sam i najsretnija, i mislim da se to vidi.” Charlize priznaje da je tek u tridesetima razvila pravu rutinu njege kože. “U dvadesetima sam znala zaspati s make-upom, a ujutro bih ga samo malo popravila štapićem za uši i nastavila dalje”, otkrila je za Harper’s Bazaar. “A onda dođeš do srednjih tridesetih i shvatiš — aha, zato postoje kreme za lice!”

Danas svakodnevno koristi kremu sa zaštitnim faktorom SPF 50, bez obzira na vremenske uvjete. Među favoritima su joj La Prairie Cellular Radiance Emulsion SPF 30 te popularna La Roche-Posay krema za sunčanje koju koristi u posebno sunčanim danima.

Navečer nanosi serum, kremu za područje oko očiju i bogatu hidratantnu kremu, a svakih nekoliko tjedana odlazi na tretmane lica kod poznate kozmetičarke Mile Moursi u Los Angelesu. Iako se često hvali njezin izgled, glumica ne skriva da stari s ponosom. “Moje se lice mijenja i volim što stari”, rekla je za Allure. “Ljudi misle da sam imala facelifting. Pitaju: ‘Što je to učinila s licem?’ A ja im kažem: ‘Ljudi, ja samo starim! To ne znači da imam lošu plastičnu operaciju — to se jednostavno događa.’”