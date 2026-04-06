Nakon ove epizode 'Nedjeljom u 2' reakcije pljušte kao nikada do sad: 'Stanković još samo nije intervjuirao Babu Vangu'

Jučer, upravo na Uskrs, na Prisavlju se odigrala scena nalik filmskoj. Gost emisije Nedjeljom u 2 bio je sveučilišni profesor i filmski redatelj Nikša Sviličić, koji je voditelja Aleksandar Stanković prije početka snimanja zamolio da na papirić zapiše jedan pojam i spremi ga u džep. Nakon petnaestak minuta razgovora, Sviličić je točno pogodio što je bilo zapisano. "Prije dva do tri sata razgovarali smo i odlučili ste mi pokazati to ‘čudo’. Nakon 15 minuta rekli ste doslovno ono što sam zapisao“, ispričao je Stanković, na što je gost ponudio objašnjenje. "Uz određene tehnike i metode, uz puno iskustva i povezivanje različitih znanstvenih pristupa, moguće je stvoriti dojam da nekome ‘ulazite u glavu’. No, ne čitam misli – i to nitko ne može", naglasio je Sviličić. Dodao je kako ljudi često nisu svjesni tijeka razgovora: "Zaboravili ste što sam vas ranije pitao, kao i kako je izgledao naš razgovor nakon mog povratka. Postoje načini da se vrlo suptilno, društveno prihvatljivo i bez ikakve mistike stvori iluzija nečeg nevjerojatnog – što ste, vjerujem, i sami osjetili."

U komentarima ispod objave gledatelji su iznosili vlastita tumačenja. "Ljude treba slušati – inteligencija povezuje tuđe misli. Mogu iz osobe izvući što želi za poklon, neprimjetno, pa se onda čudi kako znam. Netko će to nazvati manipulacijom, netko inteligencijom. Nije ni važno ako je cilj dobar", napisao je jedan korisnik. Druga gledateljica bila je oduševljena: "Za ovakvog gosta i deset emisija bilo bi premalo. Nakon što sam ga prvi put čula, morala sam pogledati sve njegove nastupe na YouTubeu. Toliko velik, a tako skroman – nevjerojatno." Bilo je i duhovitih opaski: "Stanković još samo nije intervjuirao Baba Vanga“, našalio se jedan komentator, aludirajući na temu čitanja misli.

Naša najzgodnija operna diva ima dvostruko slavlje u obitelji, čestitke pristižu sa svih strana

Drugi su pak ponudili racionalnije objašnjenje: "Ovo zapravo potvrđuje da ljudi koji gataju ili ‘čitaju’ prošlost i budućnost koriste iste tehnike – znaju kako suptilno sugerirati ili izvući informacije pa imate dojam da znaju sve o vama. Naravno, takve usluge se naplaćuju.“