ZANIMLJIV GOST

Nakon ove epizode 'Nedjeljom u 2' reakcije pljušte kao nikada do sad: 'Stanković još samo nije intervjuirao Babu Vangu'

Gost emisije Nedjeljom u 2 bio je sveučilišni profesor i filmski redatelj Nikša Sviličić, koji je voditelja Aleksandar Stanković prije početka snimanja zamolio da na papirić zapiše jedan pojam i spremi ga u džep. Nakon petnaestak minuta razgovora, Sviličić je točno pogodio što je bilo zapisano.

Jučer, upravo na Uskrs, na Prisavlju se odigrala scena nalik filmskoj. Gost emisije Nedjeljom u 2 bio je sveučilišni profesor i filmski redatelj Nikša Sviličić, koji je voditelja Aleksandar Stanković prije početka snimanja zamolio da na papirić zapiše jedan pojam i spremi ga u džep. Nakon petnaestak minuta razgovora, Sviličić je točno pogodio što je bilo zapisano. "Prije dva do tri sata razgovarali smo i odlučili ste mi pokazati to ‘čudo’. Nakon 15 minuta rekli ste doslovno ono što sam zapisao“, ispričao je Stanković, na što je gost ponudio objašnjenje. "Uz određene tehnike i metode, uz puno iskustva i povezivanje različitih znanstvenih pristupa, moguće je stvoriti dojam da nekome ‘ulazite u glavu’. No, ne čitam misli – i to nitko ne može", naglasio je Sviličić. Dodao je kako ljudi često nisu svjesni tijeka razgovora: "Zaboravili ste što sam vas ranije pitao, kao i kako je izgledao naš razgovor nakon mog povratka. Postoje načini da se vrlo suptilno, društveno prihvatljivo i bez ikakve mistike stvori iluzija nečeg nevjerojatnog – što ste, vjerujem, i sami osjetili."

U komentarima ispod objave gledatelji su iznosili vlastita tumačenja. "Ljude treba slušati – inteligencija povezuje tuđe misli. Mogu iz osobe izvući što želi za poklon, neprimjetno, pa se onda čudi kako znam. Netko će to nazvati manipulacijom, netko inteligencijom. Nije ni važno ako je cilj dobar", napisao je jedan korisnik. Druga gledateljica bila je oduševljena: "Za ovakvog gosta i deset emisija bilo bi premalo. Nakon što sam ga prvi put čula, morala sam pogledati sve njegove nastupe na YouTubeu. Toliko velik, a tako skroman – nevjerojatno." Bilo je i duhovitih opaski: "Stanković još samo nije intervjuirao Baba Vanga“, našalio se jedan komentator, aludirajući na temu čitanja misli.

Drugi su pak ponudili racionalnije objašnjenje: "Ovo zapravo potvrđuje da ljudi koji gataju ili ‘čitaju’ prošlost i budućnost koriste iste tehnike – znaju kako suptilno sugerirati ili izvući informacije pa imate dojam da znaju sve o vama. Naravno, takve usluge se naplaćuju.“
VE
veljača
12:33 06.04.2026.

Zanimljiv sugovornik koji je iskoristio sve talente koje je dobio u životu. Sve čestitke. Dan mu je prekratak. Mnogi bi mu mogli pozavidjeti, a po komentarima se čini da i jesu. Ono što nije bilo baš dobro je što ga je voditelj prekidao, upadao u riječ, što je intervju učinilo rascjepkanim i nervoznim.

Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
12:06 06.04.2026.

Hahahha pa ovo sa papirićem je trik u razini dječjeg vrtića. Hahaha

RA
Rafael945
12:09 06.04.2026.

Tko ovog forsira na HTV? Fuj.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

