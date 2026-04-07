Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SURVIVOR

Zeleni uzvratili udarac i osvojili emocionalno najvrijedniju nagradu sezone

Foto: Nova TV
1/28
VL
Autor
Vecernji.hr
07.04.2026.
u 00:20

Zeleni su od samog početka pokazali drugačiji pristup. Komunikacija je bila jasnija, pokreti sigurniji, a energija na terenu potpuno drugačija nego u prethodnim danima. Kako je igra odmicala, njihova prednost postajala je sve vidljivija, a kombinacija upornosti i zajedništva dovela ih je do pobjede rezultatom 10:7.

Nakon večeri koja je u potpunosti uzdrmala zeleno pleme, nova epizoda Survivora donijela je nastavak borbe, ali i prvi pravi odgovor na pitanje mogu li se iz svega podići. Povratak Dunje u tim i Stefanov odlazak ostavili su snažan trag, no upravo ta kombinacija emocija, pritiska i želje za dokazivanjem pretvorila se u dodatni pogon koji ih je gurnuo naprijed. Na početku dana bilo je jasno da natjecatelji ulaze u novu fazu igre. Najava skorog suživota dodatno je podigla uloge jer mjesta je sve manje, a svaki poraz sada ima veću težinu nego prije. Igra za nagradu bila je jedna od fizički i mentalno najzahtjevnijih dosad. U svakoj rundi pet natjecatelja iz svakog plemena moralo je djelovati kao jedno. Četvero asistenta nosilo je šutera kroz dug i iscrpljujući poligon, dok je šuter na putu skupljao prstenove i na kraju morao precizno oboriti ragbi lopte te pogoditi završni koš. Tempo igre bio je nemilosrdan, a iscrpljenost je rasla iz runde u rundu.

Dodatnu težinu svakom potezu dala je i posebna nagrada koja je pratila svaku rundu. Svaki bod značio je i kratki kontakt s obitelji, samo deset sekundi, ali dovoljno da natjecatelje potpuno izbaci iz ravnoteže. Između iscrpljenosti i emocija, igra je dobila potpuno novu dimenziju. U trenucima kada bi čuli glasove svojih najmilijih, mnogi su pronalazili dodatnu snagu, ali i osjećali još veći pritisak da ne razočaraju.

Zeleni su od samog početka pokazali drugačiji pristup. Komunikacija je bila jasnija, pokreti sigurniji, a energija na terenu potpuno drugačija nego u prethodnim danima. Kako je igra odmicala, njihova prednost postajala je sve vidljivija, a kombinacija upornosti i zajedništva dovela ih je do pobjede rezultatom 10:7.

Zeleni uzvratili udarac i osvojili emocionalno najvrijedniju nagradu sezone
1/28

Nakon završetka igre uslijedilo je veliko olakšanje. Zeleni su konačno mogli stati, predahnuti i nagraditi se onime što im je najviše nedostajalo. Kava i kroasani bili su samo dio nagrade, a ono što je zaista imalo težinu bio je razgovor s obitelji. Taj trenutak donio je emocije koje su se teško mogle sakriti, ali i novu snagu za ono što slijedi. S druge strane, žuti su pokazali da ih poraz neće slomiti. Iako su izgubili nagradu, ostali su svjesni svoje snage i svega što su već postigli u natjecanju. „Mi smo igrali kao lavovi i dali sve od sebe“, rekla je Marina nakon poraza, dok je Vanesa jasno poručila: „Poraz me ne obeshrabruje, štoviše dao mi je još više motivacije. Možemo biti bolji od njih, to smo već dokazali.“ Unatoč porazu, žuti su pronašli način da zadrže fokus i podignu jedni druge, svjesni da ih u narednim danima čekaju još veći izazovi.

Survivor sada ulazi u svoju najintenzivniju fazu. Kako se približava suživot i kako broj natjecatelja pada, svaka pobjeda postaje ključna. Zeleni su ovom pobjedom pokazali da se mogu vratiti, ali ostaje pitanje hoće li uspjeti zadržati taj zamah i u borbi koja tek slijedi.

Ključne riječi
Nova TV reality show televizija TV Survivor showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!