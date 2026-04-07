KRAH LJUBAVI

Fatalna ljubavnica presudila ovom savršenom paru nakon 25 godina! Evo detalja razvoda koji je vrijedio bogatstvo

Ubrzo se otkrilo da razlog bračnog kraha nije zasićenje, već Bezosova afera s bivšom TV voditeljicom Lauren Sanchez, koja je započela dok su oboje još bili u braku

Razvod izvršnog direktora i osnivača Amazona Jeffa Bezosa i njegove prve supruge, spisateljice i filantropkinje MacKenzie Scott, bio je težak 36 milijardi dolara, što ga čini jednim od najskupljih u povijesti. Prethodno su u braku proveli dugih 25 godina, a onda se dogodilo ono čemu se nitko nije nadao. No krećemo od samih početaka odnosa koji je desetljećima intrigirao javnost.

Bezos i Scott upoznali su se početkom devedesetih, u newyorškoj tvrtki D. E. Shaw & Co. u kojoj su oboje radili, a zanimljivo da je upravo MacKenzie bila jedna od prvih koja je Jeffa intervjuirala za posao. Između njih se odmah stvorila kemija i naposljetku rodila ljubav koju su 1993. okrunili brakom. Ubrzo su zajedno odselili u Seattle, gdje je Jeff Bezos u garaži pokrenuo Amazon, multinacionalnu tehnološku kompaniju koja mu je kasnije osigurala titulu jednog od najbogatijih ljudi na svijetu.

Jeff Bezos nakon vjenčanja s Lauren Sanchez ponovno u Hrvatskoj! Evo gdje su uživali
1/15

MacKenzie je bila uz njega od prvog dana kao najveća podrška u stvaranju poslovnog carstva. Godinama su slovili kao skladan par s četvero djece – tri sina i kćeri – i utjelovljenje famoznog ''američkog sna'', sve dok 2019. nisu šokirali javnost viješću o razvodu. Nepostojanje predbračnog ugovora podiglo je pitanje o raspodjeli golemog bogatstva stečenog tijekom braka, a par se dogovorio u rekordnom roku. Na današnji dan prije sedam godina Scott je postala vlasnica oko 4 posto dionica Amazona, tada vrijednih oko 36 milijardi dolara.

FILE - In this March 4, 2018, file photo, then-MacKenzie Bezos arrives at the Vanity Fair Oscar Party in Beverly Hills, Calif. Scott, philanthropist, author and former wife of Amazon founder Jeff Bezos, has married a Seattle science teacher. Dan Jewett wrote in a letter to the website of the nonprofit organization the Giving Pledge, on Saturday, March 6, 2021, that he was grateful to be able to marry such a generous person and was ready to help her give away her wealth to help others. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File) Evan Agostini Photo: PA Images/PIXSELL
Foto: Evan Agostini/PRESS ASSOCIATION

Ubrzo se otkrilo da razlog bračnog kraha nije zasićenje, već Bezosova afera s bivšom TV voditeljicom Lauren Sanchez, koja je započela dok su oboje još bili u braku. Dok se MacKenzie nakon razlaza osnivačem Amazona posvetila filantropiji i donirala milijarde, Jeff je nastavio vezu sa Sanchez, a svoju su ljubav okrunili zarukama 2023. te raskošnim vjenčanjem u Veneciji u lipnju prošle godine, o čemu se tjednima pisalo u svjetskim medijima.

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku
1/51

Slučaj Bezos nije iznimka nego svojevrsna potvrda obrasca pucanja dugogodišnjih brakova slavnih zbog treće osobe. Sličan šok izazvao je i razvod Hugha Jackmana i Deborre-lee Furness nakon 27 godina zbog navodne afere, a ni regija nije iznimka. Brakovi Dragane Mirković i Dženana Lončarevića, dugi oko 25 godina, raspali su se usred medijskih napisa o prevari i dvostrukom životu, što samo potvrđuje da ni desetljeća zajedničkog života nisu jamstvo sretnog završetka.
književna preporuka miljenka jergovića

Važna knjiga u opusu velikoga njujorškog romanopisca za dobar početak jednoga novog hrvatskog nakladnika knjiga

Hoće li Telegram izdavaštvo opstati, ne zna se. Hoće, ukoliko njegovi vlasnici ne budu očekivali veći poslovni učinak od pozitivne nule i ukoliko još nekoliko godina budu ulagali tvrtkin novac u objavljivanje knjiga. Ali čak i ako se razočaraju u izdavanje knjiga - kao što se većina novih nakladnika ubrzo razočara - ostat će upamćeno da su u vrlo dobrom prijevodu Mirne Čubranić objavili ovu Austerovu knjigu

IZ DUBAIJA

'Dobivam samo 70.000 eura dnevno, ali na jedno ne smijem ni pomisliti': Žena milijardera otkrila kako izgleda njezin život

Kao utjecajna influencerica, ona redovito dijeli intimne detalje svog raskošnog načina života na TikTok profilu @malaikahraja, pružajući svojim brojnim pratiteljima uvid u to kako izgleda tipičan dan žene u svijetu ekstremnog bogatstva, od glamuroznih večera u najprestižnijim svjetskim restoranima do ekstravagantnih kupnji najnovijih kolekcija dizajnerskih torbi.

DAVOR BRUKETA PIŠE ZA VEČERNJI

Kolekcija izgrađena oko precizno usmjerenog interesa za povijesnu avangardu i njezine kasnije odjeke

Danas, kada se njegova kolekcija prepoznaje kao jedno od najvažnijih polazišta za razumijevanje avangardnih i neoavangardnih tokova srednje i istočne Europe, jasno je da je riječ o projektu koji je daleko prerastao okvir privatnog kolekcionarstva i postao relevantna kulturna i istraživačka platforma. Marinko Sudac umjetnike koje smo dugo promatrali prvenstveno u lokalnom okviru uspio je upisati u međunarodni umjetnički kontekst

KATICA MARINOVIĆ

Bračka glazbenica obradila je zaboravljenu pjesmu legendarnog dvojca: 'Poželjela sam da ljudi saznaju za nju'

Povodom izlaska obrade pjesme "Ćer od stareg kalafata" legendarnog autorskog dvojca Runjić/Fiamengo, govori o odrastanju na Braču, ljubavi prema starim dalmatinskim pismama i o tome zašto je upravo tradicija temelj njezina glazbenog izraza. Katica Marinović kaže da je njezin odnos prema glazbi počeo vrlo rano, gotovo prirodno, u obiteljskom okruženju

