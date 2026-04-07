Fatalna ljubavnica presudila ovom savršenom paru nakon 25 godina! Evo detalja razvoda koji je vrijedio bogatstvo

Razvod izvršnog direktora i osnivača Amazona Jeffa Bezosa i njegove prve supruge, spisateljice i filantropkinje MacKenzie Scott, bio je težak 36 milijardi dolara, što ga čini jednim od najskupljih u povijesti. Prethodno su u braku proveli dugih 25 godina, a onda se dogodilo ono čemu se nitko nije nadao. No krećemo od samih početaka odnosa koji je desetljećima intrigirao javnost.

Bezos i Scott upoznali su se početkom devedesetih, u newyorškoj tvrtki D. E. Shaw & Co. u kojoj su oboje radili, a zanimljivo da je upravo MacKenzie bila jedna od prvih koja je Jeffa intervjuirala za posao. Između njih se odmah stvorila kemija i naposljetku rodila ljubav koju su 1993. okrunili brakom. Ubrzo su zajedno odselili u Seattle, gdje je Jeff Bezos u garaži pokrenuo Amazon, multinacionalnu tehnološku kompaniju koja mu je kasnije osigurala titulu jednog od najbogatijih ljudi na svijetu.

MacKenzie je bila uz njega od prvog dana kao najveća podrška u stvaranju poslovnog carstva. Godinama su slovili kao skladan par s četvero djece – tri sina i kćeri – i utjelovljenje famoznog ''američkog sna'', sve dok 2019. nisu šokirali javnost viješću o razvodu. Nepostojanje predbračnog ugovora podiglo je pitanje o raspodjeli golemog bogatstva stečenog tijekom braka, a par se dogovorio u rekordnom roku. Na današnji dan prije sedam godina Scott je postala vlasnica oko 4 posto dionica Amazona, tada vrijednih oko 36 milijardi dolara.

Jeff Bezos,MacKenzie Bezos FILE - In this March 4, 2018, file photo, then-MacKenzie Bezos arrives at the Vanity Fair Oscar Party in Beverly Hills, Calif. Scott, philanthropist, author and former wife of Amazon founder Jeff Bezos, has married a Seattle science teacher. Dan Jewett wrote in a letter to the website of the nonprofit organization the Giving Pledge, on Saturday, March 6, 2021, that he was grateful to be able to marry such a generous person and was ready to help her give away her wealth to help others.

Ubrzo se otkrilo da razlog bračnog kraha nije zasićenje, već Bezosova afera s bivšom TV voditeljicom Lauren Sanchez, koja je započela dok su oboje još bili u braku. Dok se MacKenzie nakon razlaza osnivačem Amazona posvetila filantropiji i donirala milijarde, Jeff je nastavio vezu sa Sanchez, a svoju su ljubav okrunili zarukama 2023. te raskošnim vjenčanjem u Veneciji u lipnju prošle godine, o čemu se tjednima pisalo u svjetskim medijima.

Slučaj Bezos nije iznimka nego svojevrsna potvrda obrasca pucanja dugogodišnjih brakova slavnih zbog treće osobe. Sličan šok izazvao je i razvod Hugha Jackmana i Deborre-lee Furness nakon 27 godina zbog navodne afere, a ni regija nije iznimka. Brakovi Dragane Mirković i Dženana Lončarevića, dugi oko 25 godina, raspali su se usred medijskih napisa o prevari i dvostrukom životu, što samo potvrđuje da ni desetljeća zajedničkog života nisu jamstvo sretnog završetka.