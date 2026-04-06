Komentari
Poslušaj
SKLADNA OBITELJ

FOTO Ovako izgledaju djeca Davora Meštrovića: Svi su primijetili koliko mu sin nalikuje

VL
Autor
Vecernji.hr
06.04.2026.
u 21:00

Kad ne radi, svoje slobodno vrijeme provodi u društvu supruge Senke, s kojom je u skladnom braku gotovo 30 godina, a zajedno imaju sina Nikolu i kćer Martu

Voditelj Davor Meštrović jedno je od najomiljenijih i najdugovječnijih lica HRT-a, najpoznatije gledateljima emisije "Dobro jutro, Hrvatska", čije je zaštitno lice od 1992. godine. Kad ne radi, svoje slobodno vrijeme provodi u društvu supruge Senke, s kojom je u skladnom braku gotovo 30 godina, a zajedno imaju sina Nikolu i kćer Martu.

Bračni par Meštrović najčešće viđamo na kulturnim događanjima, a ovaj Uskrs cijela obitelj iskoristila je priliku za šetnju centrom Zagreba. Za razliku od medijski eksponiranijih roditelja, Nikola i Marta rijetko se pojavljuju u javnosti, tako da je najnoviji prizor izazvao posebnu pažnju.

Inače, Nikola je diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a ponosni otac tom se prilikom pohvalio sinovim uspjehom objavivši rijetku zajedničku fotografiju na društvenim mrežama. Tada su mnogi primijetili koliko mu sin nalikuje. Kći Marta također je završila studij u Zagrebu, samo što se ona umjesto prava opredijelila za psihologiju na Filozofskom fakultetu.

- Ponosan sam na puno toga, ali najviše na djecu. Kako su sve sretne obitelji nalik jedna drugoj tako i mi - posvađamo se i vičemo, ali se i pomirimo. Nema otvorenih nezavršenih svađa i dugih neraspravljenih i neodgovorenih pitanja. Mislim da smo u prosjeku i postotku jednaki u popuštanju. Od dvoje roditelja uvijek će jedan biti mirniji kad je drugi poludio, a tako je i kod djece - rekao je popularni Meštar jednom prilikom za Večernji list. Ispričao je i kako su se on i supruga Senka upoznali.

- Godine 1996. odlučio sam se na ortodontsku terapiju i preko veze sam došao u njenu ordinaciju. Za odličan rezultat ortodontske terapije moraš se dobro raspitati i pažljivo odabrati vrhunskog ortodonta jer terapija traje dvije godine i mora teći besprijekorno. To je uključivalo puno kontrola i s vremenom smo se zaljubili - prisjetio se voditelj početka ljubavi koja će uskoro ući u 30. godinu braka.
djeca HRT Dobro jutro, Hrvatska davor meštrović showbiz

Avatar tarana
tarana
21:14 06.04.2026.

Kako se Davor vremenom mijenjao?

