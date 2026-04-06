Gurnuti sve teške vijesti u drugi plan i emisiju otvoriti sportskom pozitivnom pričom iz susjedstva bio je neobičan potez

Andromeda, HRT 1, tri ruže - Proslaviti 30. obljetnicu neke emisije velika je stvar, a kada je riječ o specijaliziranoj radijskoj emisiji o svemiru, onda je aplauz još veći. Upravo je to pošlo za rukom kultnoj "Andromedi", a tim je povodom u HRT-ovoj emisiji "Razgovor s razlogom" gostovao njezin dugogodišnji autor i popularizator znanosti Ante Radonić. S urednicom i voditeljicom Moranom Kasapović razgovarao je o svemu onome što "Andromeda" već desetljećima približava publici: povratku ljudi na Mjesec, mogućim misijama na Mars, tamnoj materiji i tamnoj energiji, ali i o velikim pitanjima poput sudbine svemira ili mogućnosti postojanja života izvan Zemlje. Sve teme predstavljene su informativno, ali razumljivo, a upravo je takav i koncept same "Andromede". Emisija donosi najnovije vijesti iz astronomije i svemirskih istraživanja, objašnjava ih bez senzacionalizma i odgovara na pitanja slušatelja koji se često javljaju s vrlo konkretnim nedoumicama o svemiru i njegovim pojavama. A upravo u toj jednostavnosti leži razlog njezine dugovječnosti. "Andromeda" ne pokušava spektakularizirati znanost nego je strpljivo objašnjava i nakon trideset godina emitiranja jasno je da takav pristup ima svoju publiku, što je za medije veoma važna spoznaja.

Duboko skrivene tajne Biblije s Albertom Linom, HRT 1, dvije ruže - Informativno i zanimljivo dokumentarna serija Alberta Lina spaja dvije naizgled udaljene teme: biblijske priče i suvremenu znanstvenu tehnologiju. Poznati američki istraživač u bloku od dvije epizode uzima jednu poznatu biblijsku epizodu i pokušava vidjeti postoji li iza nje povijesni ili prirodni događaj koji bi mogao objasniti njezin nastanak. U prvoj epizodi bavi se tako razdvajanjem Crvenog mora, putuje u Egipat i na područje Sinajskog poluotoka te uz pomoć satelitskih snimki, digitalnih modela terena i razgovora sa stručnjacima istražuje može li se taj događaj objasniti prirodnim fenomenom. Druga epizoda vodi gledatelje prema priči o Sodomi i Gomori, gdje Lin na području oko Mrtvog mora istražuje teorije o velikoj prirodnoj katastrofi koja je možda inspirirala biblijski zapis. Serija je zanimljiva jer uspijeva jednostavno i pregledno spojiti arheologiju, geologiju i biblijske tekstove, a rezultat je dokumentarac koji poznate priče promatra iz istraživačke perspektive i nudi nekoliko zanimljivih mogućih objašnjenja.

Uskrsnuće, Nova TV, jedna ruža - Televizijski programi nemaju baš neku naviku potruditi se oko uskrsnog sadržaja, tek tu i tamo može se uhvatiti poneki tematski film, bez većih promjena programa ili posebnih emisija, a bilo je tako i proteklog vikenda. Upravo zato izbor filma barem mora biti dobar. Nova TV je tako emitirala film "Uskrsnuće", povijesnu dramu Kevina Reynoldsa, koja biblijsku priču pokušava ispričati iz nešto drukčijeg kuta. Radnja, naime, prati rimskog tribuna Klavija koji dobiva zadatak istražiti što se dogodilo s Isusovim tijelom nakon raspeća, a ideja da se uskrsna priča promatra očima rimskog vojnika zapravo je prilično zanimljiva.

RTL Direkt, četiri ruže - Gurnuti sve teške vijesti u drugi plan i emisiju otvoriti jednom sportskom pozitivnom pričom iz susjedstva bio je definitivno neobičan potez, no očito je takav urednički izbor pogodio raspoloženje publike. Reakcije su bile odlične, ne samo među domaćim gledateljima, kojima je očito dosta negative, nego i u BiH, gdje su mnogi s oduševljenjem reagirali na način na koji je jedna hrvatska emisija podijelila njihovo slavlje. U emisiju su se javili i članovi benda Dubioza kolektiv koji su nastupali u Zenici, a o pobjedi je govorio i glumac Enis Bešlagić, koji je dao osobniji pogled na to koliko takvi trenuci znače ljudima. Posebno je važno što su temu na RTL-u nastavili pratiti, pa su se idućeg dana osvrnuli i na vlastiti uspjeh s obzirom na to da su videi "Direkta" na društvenim su mrežama prikupili više od četiri milijuna pregleda. No osim same sportske euforije, "Direkt" je dobro zahvatio i širi kontekst slavlja, uključujući i njegov politički i društveni aspekt. Sve zajedno pokazalo je koliko jedna dobra priča može rezonirati s publikom, pogotovo kada je riječ o nečemu što donosi malo optimizma i zajedničke radosti.