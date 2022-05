UŽIVO: U Torinu počelo finale Eurovizije, Laura Pausini zapalila dvoranu svojim nastupom

U Torinu je počela velika završnica ovogodišnjeg 66. natjecanja za pjesmu Eurovizije. Nakon nastupa na prvoj polufinalnoj večeri, hrvatska predstavnica Mia Dimšić nažalost nije dobila dovoljan broj glasova za prolaz. Kao i u dvjema polufinalnim večerima, voditelji su svjetski poznata pjevačica Laura Pausini, radijski voditelj Alessandro Cattelan i glazbenik Mika - Michael Holbrook Penniman.

Za pobjedu na Eurosongu natječe se 20 zemalja koje su svoj nastup izborile u poluzavršnicama, zatim zemlja domaćin, Italija, koja je to osigurala pobjedom na Eurosongu 2021., kao i još četiri zemlje izravne finalistice: Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Njemačka i Španjolska.



U veliku završnicu Eurosonga 2022. nastupom u prvoj polufinalnoj večeri plasirale su se Švicarska, Armenija, Island, Litva, Portugal, Norveška, Grčka, Ukrajina, Moldavija i Nizozemska, a nastupom u drugom polufinalu Belgija, Češka, Azerbajdžan, Poljska, Finska, Estonija, Australija, Švedska, Rumunjska i Srbija. Danas će za svoje favorite ponovno moći glasovati i gledatelji u Hrvatskoj, a galsove iz Zagreba čitat će voditelj Ivan Dorian Molnar.

Tema mira u središtu je ovog izdanja Eurovizije. Službeni logo i slogan Eurovizije 2022. glasi The Sound of Beauty (hrv. Zvuk ljepote), a ujedinjuje zvuk (element Eurosonga) i ljepotu (shvaćenu kao simbol Italije). Natjecatelji Eurovizije 2022. nastupaju na novom konceptu pozornice inspiriranom suncem, The Sun Within, koji se temelji na pokretima i svjetlu kinetičkog sunca.

TIJEK VEČERI:

21:38 Francusku na ovogodišnjoj Euroviziji predstavljaju Alvan & Ahez s pjesmom "Fulenn". Alvan je multiinstrumentalni elektro glazbenik, a Ahez je tradicionalna vokalna grupa i zajedno su htjeli pokazati kako tradicija nije nešto što ostaje u prošlosti, već stalno evolvira.

Foto: Screenshot

21:33 Marius Bear ovogodišnji je predstavnik Švicarske. Svoju je zemlju predstavio pjesmom 'Boys Do Cry'. Emotivnu baladu koja govori o njegovom vlastitom iskustvu nesretne ljubavi dodatno je upotpunio dinamičnim svjetlosnim efektima. Inače, Marius je prije nego što se počeo baviti glazbom radio kao mehaničar građevinskih strojeva.

Foto: Screenshot

21:29 Vjerojatno najpoznatiji izvođaći u finalu Eurovizije su finski predstavnici The Rasmus, koji su još prije 20 godina na svjetskim top-listama imali hit "In The Shadows". Ove godine imaju pjesmu "Jezebel". - Jezebel je biblijska smutljivica koja je radila sve na svoj način te nije marila što uzburkava vode gdje god da se pojavi. Htjeli smo je predstaviti u novom svjetlu i na naš način - komentirali su iz benda o pjesmi.

Foto: Screenshot

21:25 Portugal predstavlja Maro, čije je puno ime Mariana Brito da Cruz Forjaz Secca. Rođena je u Portugalu u glazbenoj obitelji. Nakon što je u početku mislila da želi biti veterinarka, Maro je ubrzo shvatila da će nastaviti stopama svojih najbližih i nastaviti glazbenu karijeru te naučila svirati klavir i gitaru. Odletjela je u Sjedinjene Američke Države i upisala Berklee College of Music u Bostonu, prije nego što se preselila u Los Angeles kako bi dodatno usavršila svoj zanat. Dok je bila tamo, ostavila je priličan dojam i čak ja nastupala prije koncerata zvijezda poput Jessie J.

Foto: Screeshot

Jednu gledateljicu na Twitteru ovo je podsjetilo na pjesmu nekog kulta.

This has being indoctrinated into a cult vibes. It’s a no from me Portugal. #Eurovision — Becky Wood (@shadylady222) May 14, 2022

21:21 Sljedeći na pozornici je rumunjski predstavnik WRS. Pjevač iz Buzăua započeo je svoju umjetničku karijeru kao plesač; nastupa na pozornici s rumunjskim pop ikonama kao što je Inna i angažiran je kao house plesač za Romania's Got Talent i The Voice of Romania. Godine 2015. nakratko se pridružio boybandu SHOT, prije nego što se preselio u London kako bi usavršio svoj zanat kao tekstopisac. Ukupno je objavio 10 singlova, 3 suradnje i trenutno radi na svom nadolazećem debitantskom EP-u "Mandala".

Foto: Screenshot

21:16 Večer otvara češka grupa We are Domi s pjesmom "Lights Off". Grupu čine Casper, Ben i Domi, inače kći poznatog češkog hokejaša Dominika Hašeka, a u finale su ušli iz druge polufinalne večeri. U istoj dvorani u kojoj nastupa Domi, njen otac je osvojio zlatnu olimpijsku medalju.

Foto: Screeshot

21:08 Uslijedio je mimohod svih zemalja koje se večera natječu u velikom finalu

21:05 Večer je otvorila voditeljica Laura Pausini s miksom svojih najvećih hitova. Tijekom nastupa uspjela i presvući dva puta