Influencerica se pošteno osramotila! Evo zašto ju svi ismijavaju, priča je potpuno luda

Bez obzira na to što tko kaže, u ljudskoj je prirodi željeti znati što drugi misle o vama, a jedna njujorška influencerica svoju je znatiželju odvela korak predaleko. Naime, navodno je pod pseudonimom objavljivala na Redditu u raspravi o samoj sebi, no ubrzo je razotkrivena. Elena Taber, koju na raznim društvenim mrežama prati ogroman broj ljudi, poznata je po sadržaju o ljepoti, modi i putovanjima, ali i po vezi s glumcem iz serije „Stranger Things“, Jamiejem Campbellom Bowerom.

Dok bi drugi na njezinom mjestu možda samo „guglali“ svoje ime ili čitali komentare ispod objava, ova 29-godišnjakinja navodno se odlučila za Reddit forum r/NYCinfluencersnark. Riječ je o mjestu gdje korisnici inače kritiziraju njujorške influencerice koje piju matchu i idu na pilates, a Taber je tamo pokušala pokrenuti, kako je mislila, anonimnu raspravu o sebi.

Objava pod naslovom „Elena Taber updates?“ u međuvremenu je uklonjena, no zahvaljujući oštroumnim korisnicima Reddita, snimljena je i ponovno podijeljena. „Ova veza nije nova vijest, ali moram s nekim popričati o ovome lol. Nisam je pratila toliko u zadnje vrijeme, ali bila mi je jedna od najdražih prije i stalno je viđam s Jamiejem Campbellom Bowerom, to mi je tako ludo??“, stajalo je u objavi koja se nastavila kroz još dva dugačka odlomka suptilno hvaleći Elenu. Ipak, anonimno korisničko ime nije bilo dovoljno da prikrije tragove; TikTok poveznica koju je podijelila u objavi navodno je vodila izravno do njezinog osobnog profila, što ju je potpuno razotkrilo.

I to nije ono najgore. Neki su korisnici otkrili da Taber nije samo pisala o sebi, već se navodno uključivala i u zlobne rasprave o drugim konkurentskim influencericama. Ovaj se gaf brzo proširio i na druge društvene platforme, a mnogi su komentatori ostali šokirani što se Taber spustila na tu razinu.

„O moj Bože, Jamie može naći puno bolju od ovog nereda hahahahahahaha“, napisala je jedna korisnica na Instagramu ispod videa o cijeloj situaciji. „Zamislite da imate tako sjajan život – ugovore s brendovima, život u Parizu, dečka glumca i da ste prelijepi... a i dalje ste toliko nesigurni da morate sami o sebi pisati na Redditu?? LUDILOOOOOO“, dodao je netko drugi.