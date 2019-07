Ljubo iz 'Ljubav je na selu' kandidira se za predsjednika: Narod me želi

Ljubo Bebić, simpatični farmer iz showa "Ljubav je na selu", odlučio je kandidirati se za predsjednika.

– Ljudi me hoće, gdje god dođem, ljudima izmamim osmijeh na lice. Hrvatska je tužna, a ja gdje god dođem širim pozitivan stav i nasmijem ljude. Muka mi je od ovih političara jer su puno toga uništili i veliku su štetu napravili, zato sam se odlučio kandidirati – kaže nam Ljubo.

Namjere su mu, kaže, ozbiljne i namjerava objaviti kandidaturu i krenuti u kampanju koju će financirati njegovi prijatelji koji su ga i nagovarali na ovaj potez.

– Cilj mi je očistiti Hrvatsku od nereda koji u njoj vlada, dužnost mi je pomoći svojoj zemlji – govori nam Ljubo. Požalio nam se kako mu je teško bilo naći radnike za rad u polju i zato sad većinu tog posla obavlja sam, pa je sam i zasadio svoje lubenice i dinje.

Zbog posla nema mnogo vremena za ljubav, ali priznaje nam da ima jedna dama koja mu je ukrala srce.

– Ona mi stalno piše da me čeka i da joj dođem, ali nemam sada vremena i jako sam umoran.

Ljubo nakon showa uživa i dalje veliku popularnost pa nam je tako rekao kako je na granici s BiH napravio malu pomutnju jer ga je jedna djevojčica prepoznala.

– Njena mama mi je rekla da su krenule iz Mostara na more, a djevojčica ju je zamolila da se zaustave u Metkoviću i potraže me ali, eto, sudbina nas je spojila na granici. Zaustavili smo i promet i izazvali znatiželju i drugih koji su me također prepoznali – ispričao nam je Ljubo.