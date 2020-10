Ljepše polovice naših nogometaša pozirale zajedno, izgledaju poput blizanki

Izabel Kovačić, supruga našeg nogometnog reprezentativca Matea Kovačića na Instagramu je pozirala s Dinom Dragijom, djevojkom Tina Jedvaja s kojom se često druži i za koju mnogi kažu kako izgleda kao da joj je sestra blizanka.

- Always the same (uvijek isto), napisala je Izabel pokraj fotografije.

Djevojke su već odradile i nekoliko zajedničkih modnih editoriala, a zajedno provode vrijeme u Londonu otkako se Izabel tamo preselila zbog supruga koji igra u klubu Chelsea, a Dina, pak, tamo studira na tamošnjem prestižnom sveučilištu University College London.

Podsjetimo, Izabel i Mateo čekaju svoje prvo dijete, a buduća majka je nedavno na Instagramu prvi put pokazala i trudnički trbuščić. Pokušala je prekriti trbuh torbicom, no kako je u zadnjim mjesecima trudnoće, nije joj baš uspjelo. Pratitelji su pohrlili pohvaliti izgled mlade trudnice.

Sredinom lipnja Kovačići su proslavili treću godišnjicu braka, a njihova ljubav počela je prije deset godina. U istoj crkvi u kojoj su izrekli svoje sudbonosno da Mateo i Izabel su se i upoznali. U crkvi sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima naš reprezentativac je bio ministrant, a Izabel je pjevala u zboru.