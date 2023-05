Let 3 družili se s obožavateljima u Rijeci, Prlja o bodovima žirija: 'Ljudi su nas zapamtili'

Slavlje za naše predstavnike na ovogodišnjoj Euroviziji, Let 3, održano je u njihovoj rodnoj Rijeci, a počelo je okupljanjem u Splitskoj ulici odakle su na traktoru u 19.00 sati krenuli preko Korza gdje ih je čekala pozornica. Splitska ulica zbog toga je od 18.00 do 19.15 sati bila zatvorena za sav promet, piše Novi list.

- Operite guzice i pripremite ruže - poručili su Letovci na društvenim mrežama fanovima prije samog dočeka.

- Ovo je nezaboravno i prekrasno. Pokraj onakvog intenzivnog iskustva doći doma i doživjeti izljeve podrške i emocije, to je neopisivo - rekao je Prlja za HRT, a Mrle je dodao: - U Rijeci je uvijek najljepše. Tu smo rodili, a kad se tu rodiš uvijek se vraćaš . To je ta poveznica, uvijek dođeš kući i skuhaš ručak na koji si navikao i družiš se s ljudima kojima poznaješ i ides na pićence - kazao je.

Prije vožnje traktorom družili su se s obožavateljima.

Za 24 sata Zoran Prodanović Prlja ispričao je dojmove s Eurovizije.

- Puno je impresija, utisaka i emocija koje se tek trebaju slegnuti, a najviše nas je dojmilo to da smo uspjeli biti prepoznati negdje gdje nitko nikad nije čuo za nas. Teško je to riječima opisati, ali kad doživiteda u finalu Eurovizije cijela dvorana skandira ŠČ kad je pauza tijekom snimanja, pa to smo priželjkivali u snovima. Eto, obistinilo nam se. Mi smo prezadovoljni, neka Eurovizija bude takva kakav je, nije to naša šalica čaja. Mislim da će vrijeme pokazati kakav smo trag ostavili - rekao je Prlja.

Bodovi žirija nisu ih pogodili. - To nije naša domena, cijenim mišljenje žirija, koji nekad djeluje konzervativan i pristran. Oni možda nisu u našem nastupu našli nešto da nam daju više bodova, ali glas publike nas je fascinirao, osobito jer ne dolazi iz naše zemlje. Ljudi su nas zapamtili - ispričali su.

Kao posebni gosti na dočeku Leta 3 nastupit će renomirani riječki rock glazbenici, članovi grupa Chasing Nord, Father i Ministranti – Mihael Prosen, Vedran Vučković, Franjo Jardas i Tino Margan koji su za ovu priliku okupljeni u sastavu imena ŠČA-VAL , a izvest će neke od najvećih riječkih rock hitova. Nakon ŠČA-VALA nastupa DJ Bobo s RiRock muzikom.

