Večeras od 20.30 sati saznajte zašto Stipe Mesić sestru nije vidio 20 godina, ali i tko mu sređuje obrve

''Neven prozvao…'', ''Cigi komentirao…'', ''Ciganović ocijenio'', česti su naslovi kada su u pitanju lik i djelo poznatog modnog kritičara, stilista, društvenog kroničara i blogera Nevena Ciganovića. Kroz brojna gostovanja, ali i društvene mreže, Neven je bez puno oklijevanja komentirao aktualne događaje, priče, odjevne kombinacije, ali i svađe na domaćoj javnoj sceni, a najčešće samo na svojim profilima na društvenim mrežama. Ali, sve se to sada mijenja jer će sva vruća pitanja, kontroverzne teme i britke komentare moći podijeliti s političarima i estradnim zvijezdama koje znate i volite.

Radi se o novoj emisiji Večernjeg lista "U povjerenju s Nevenom Ciganovićem" u kojemu će sa zanimljivim gostima komentirati trendove, skandale i intrigantne priče. Emisiju možemo opisati kao ''spoj nespojivog''. Zašto? Pa dovoljno je da vam najavimo prvog gosta – bivšeg predsjednika Stipu Mesića koji je u razgovoru bez cenzure Nevenu otkrio neke nepoznate detalje poput priče kako je upoznao svoju suprugu Milku Mesić, ali i dobro čuvanu tajnu tko mu sređuje obrve.

Emisiju pogledajte od 20:30 sati na YouTube kanalu Večernjeg lista i portalu Vecernji.hr.

Govorio je Mesić i kako rado i često putuje čak i u 89. godini života, kako i zašto sestru nije vidio dugih 20 godina, bi li se ponovno kandidirao za predsjednika, a prokomentirao je i odnose na političkoj sceni, onima s bivšom premijerkom Jadrankom Kosor, ali i o odnosu predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića.

Porazgovarao je Ciganović u prvoj emisiji i s priznatom kvizašicom Moranom Zibar s kojom je govorio o Euroviziji, a detalje o tome, ali i o još mnogim zanimljivim temama pogledajte u emisiji!

Ciganović je priznao kako je u prvoj emisiji imao i tremu.

- Neću vam lagati, imao sam užasnu tremu. Ne samo da je prva emisija, već je riječ i o bivšem predsjedniku, a i prvi put sam se našao u ulozi domaćina. Srećom, gospodin Mesić zahvalan je sugovornik i odličan retoričar, pa sam za prvi put računao da će me on izvući ako negdje zapne. Bilo je treme, ali na takve situacije gledam kao na trenutke iz kojih nešto učim kako bih to već sljedeći put mogao primijeniti. Moram priznati da sam imao i sreću i izuzetnu čast da mi je upravo gospodin Mesić bio prvi gost - priznao je.

Neven nam je ususret emisiji i otkrio što možemo očekivati od njega, ali i od njegovih gostiju.

- Bilo bi previše klišejizirano reći "očekujte neočekivano", ali kad je o tom showu riječ, gledatelji će me zasigurno vidjeti u jednom potpuno novom formatu u kojem se dosad nisam iskušao. Emisija je zabavna, ima neku zadanu formu, koju ćemo, naravno, s vremenom nadograđivati, ovisno o interesu publike. Uglavnom, u ovom formatu ja sam domaćin različitim gostima koji će dolaziti iz svih područja javnoga života, a od njih ću "U povjerenju" pokušati doznati neke ekskluzive - kazao je stilist.

Ššš! Ovo je tek početak… jer Neven za emisiju priprema brojna iznenađenja i zanimljive goste koje će dovesti na povjerljiv razgovor u svoju ''vruću'' fotelju. Očekujte neočekivano, spojite nespojivo!

VIDEO U povjerenju s Nevenom Ciganovićem