Leo o teškim ozljedama: 'Imam pločice u palcu, u peti dva šarafa i u ramenu tri sidra'

Plavom timu nije drago što je ispao Kalu jer se u nekoliko dana u zajedničkom kampu zbližio s njima, za razliku od drugih članova crvenog plemena. Da im crveni nisu posebno bliski pokazao je i Natašin komentar: „Samo gledam da se odvojim pod plavih“.

U plavom timu trzavice kao da su nestale, a Denis i Nora izgladili su međusobni napeti odnos koji se javio nakon što su se on i David bili odvojili u kampu. Prije odlaska na poligon snage će u borilačkim vještinama odmjeriti Leo i Luka. „Leo je ljut i snažan protivnik. Nije s njim lako“, komentirao je Luka meč u kojem ih je Bojan, kojeg su izabrali za suca, obojicu proglasio pobjednicima.

Leo je već godinama u sportu. „Nogomet sam trenirao sedam godina. Imao sam tri teške ozljede, tri operacije na desnom stopalu. Tad sam morao stati s nogometom i zato sam krenuo na plivanje, pa kickboxing i od 12. godine do sada se time profesionalno bavim. Potpisao sam profesionalni ugovor u Njemačkoj i morao sam promijeniti prezime iz Cvetković u Stein, što znači stijena, kamen. Zovu me RoboCop - imam pločice u palcu, u peti dva šarafa i u ramenu tri sidra. Kad netko u mene udari, ozlijedi se, jer sam pun metala. U svojoj boksačkoj karijeri imam 130 mečeva, od toga je 100 pobjeda i 30 poraza“, ispričao je on.

U novoj epizodi gledat ćemo timove kako pokušavaju izboriti nagradu. Anja iz nove igre priželjkuje razgovor s bližnjima, a što će dobiti za nagradu i koji će tim biti pobjednik, saznat ćemo već večeras u novoj epizodi Survivora.

