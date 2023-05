Srpski portali o nastupu Leta 3: 'Najšokantniji, najekscentričniji nastup, publika ih ispratila ovacijama'

Hrvatska je prošla u finale Eurovizije, a o nastupu Leta 3 izvještavali su i srpski mediji. Iste večeri nastupao je i njihov predstavnik Luke Black koji je također prošao u finale, a natjecao se s pjesmom "Samo mi se spava".

Iako su prije ovog natjecanja neki tražili diskvalifikaciju Hrvatske, srpski mediji ovaj put su pisali kako su naši predstavnici imali "najšokantniji nastup u polufinalu" te da ih je publika ispratila ovacijama.

"HRVATI PODIGLI PRAŠINU NA EUROVIZIJI Najšokantniji nastup večeras! RAKETE, VOJNICI – na mrežama su htjeli njihovu diskvalifikaciju, a publika ih ispratila ovacijama (VIDEO)" naslov je na portalu Blic.rs.

Foto: Screenshot

"Nastupom su htjeli poslati poruku protiv rata na 'Euroviziji': Hrvatski Let 3 imao najekscentričniji nastup" piše Telegraf.

Foto: Screenshot

"OVO JE PRAVO ZNAČENJE PJESME KONTROVERZNIH HRVATA Prvi prošli u finale, tražili njihovu DISKVALIFIKACIJU, a evo o čemu pjeva MAMA ŠČ" naslov je koji je nakon nastupa Leta 3 objavio Kurir.

Foto: Screenshot

Podsjetimo, u prvoj polufinalnoj večeri ovogodišnje Eurovizije natjecalo se 15 zemalja, a nastupi svih izvođača objavljeni su i na službenoj YouTube stranici ovog najpopularnijeg glazbenog natjecanja. Nastup našeg Leta 3 i njihova izvedba pjesme "Mama ŠČ", s kojom će nas predstavljati i u finalu, ima najviše pregleda na ovom kanalu.

Let 3 ima 360 tisuća pregleda i na prvom je mjestu, dok ga slijedi predstavnica Izraela Noa Kirel čija izvedba pjesme "Unicorn" ima 294 tisuće pregleda. Na trećem mjestu s 240 tisuća pregleda je predstavnica Švedske Loreen i njezina pjesma "Tattoo", a na četvrtom mjestu po broju pregleda je Finska i njihov predstavnik Käärijä, dok je peto mjesto zauzela Allesandra iz Norveške i pjesma "Queen of the Kings".

U komentarima koji su korisnici YouTubea napisali ispod izvedbe naših predstavnika brojne su riječi podrške i oduševljenje njihovim nastupom koji je sinoć bio drukčiji od svih ostalih i to je definitivno zaokupilo pozornost gledatelja diljem Europe i svijeta.

Poruke podrške stigle su iz Poljske, Belgije, Ukrajine, Njemačke, Srbije...

"12 bodova iz Njemačke. Ovo previše dobro sažima moje (možda i europske?) osjećaje prema određenim državnim čelnicima. Prsti me bole koliko sam glasao za njih! Ovo je najgledanija pjesma prvog polufinala, prestigli su zemlje koje su bili favoriti poput Švedske, Finske, Norveške. ŠČ je zakon! Kao što sam obećao! Glasao sam za Hrvatsku! Pozdrav iz Latvije! Moj ovogodišnji pobjednik! Apsolutno zlato na toliko razina. To je umjetnost! Šaljem ljubav iz Izraela. Moram priznati da mi se ova pjesma svidjela, nije mi bila top kad je prvi put najavljena, ali sada je ne mogu prestati pjevati, veliki poljubac iz Ujedinjenog Kraljevstva", samo je dio reakcija ispod pjesme "Mama ŠČ" s kojom nas je Let 3 odveo u finale Eurosonga nakon dugo vremena.

