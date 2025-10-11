Preminula je legendarna glumica Diane Keaton

Diane Keaton (79) preminula je u Kaliforniji, potvrdili su iz njezine obitelji koja traži privatnost, piše People.

Keaton je proslavila 1970-ih zahvaljujući ulogama u Kumu i suradnji s Woodyjem Allenom. Za Annie Hall iz 1977. osvojila je Oscara za najbolju glumicu. Tijekom karijere nastupala je u filmovima poput The First Wives Club, nekoliko filmova s Nancy Meyers te franšizi Book Club.

Rođena je 1946. u Los Angelesu kao Diane Hall, najstarija od četvero djece. Uzela je majčino prezime Keaton kao profesionalno jer je već postojala glumica Diane Hall. Nakon studija drame u New Yorku, započela je kazališnu karijeru.

Tijekom rada u kazalištu borila se s bulimijom, ali je bolest pobijedila terapijom. Filmski debi imala je 1970., a veliki uspjeh donijela joj je uloga Kay Adams u Kumu (1972). Za film nije čitala knjigu prije audicije i nije znala o čemu se radi.

Nastavila je suradnju s Allenom u brojnim filmovima, a Annie Hall ju je učinio filmskom ikonom i donio joj Oscara. Unatoč uspjehu, često je bila nesigurna u svoj izgled i glas.

Kasnije je igrala u uspješnim komedijama poput Father of the Bride i The First Wives Club. Nikada se nije udavala, a imala je dvoje usvojene djece.

Osim glume, radila je i kao redateljica te je bila aktivna na društvenim mrežama, dijeleći život i razmišljanja. Diane Keaton ostat će zapamćena kao jedna od najutjecajnijih glumica svoje generacije.