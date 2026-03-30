POZNATO LICE

Omiljenog HRT-ovog reportera život nije mazio, odmalena se nosi s velikom tugom

Foto: FACEBOOK
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
30.03.2026.
u 21:30

Šime je i modni dizajner, a proteklog vikenda održao je humanitarnu reviju u sklopu donatorske večere za oboljele od Parkinsonove bolesti, kojom se i pohvalio na Facebooku

Šime Kovačević zaštitno je lice emisije 'Dobro jutro, Hrvatska', poznat po svojoj pozitivnoj energiji i jedinstvenim modnim izričajima kojima svakodnevno uveseljava gledatelje. Šime je i modni dizajner, a proteklog vikenda održao je humanitarnu reviju u sklopu donatorske večere za oboljele od Parkinsonove bolesti, kojom se i pohvalio na Facebooku. No, njegov životni put obilježen je nizom bolnih obiteljskih tragedija koje je rijetko dijelio s javnošću.

Podsjetimo, splitski reporter u studenom 2021. godine izgubio je najmlađu sestru Valentinu (40). Valentina je, nažalost, izgubila bitku s karcinomom dojke. - Još nisam svjestan da je otišla. Nemam snage izbrisati njene poruke, broj, kamoli upotrijebiti riječ ‘pokojna‘. Evo i sad sam jedva to izgovorio. Nisam vidio ni osmrtnicu. Toliko sam se puta divio njenoj snazi i pitao kako izdržava sve te kemoterapije i kako bi meni bilo na njezinom mjestu... Borila se poput lavice, nisam nikad vidio hrabriju ženu. Ona je nas tješila, a ne mi nju! - kazao je Kovačević za Slobodnu Dalmaciju.

Dodao je i da ga je taj gubitak slomio. Naime, Šime je ostao i bez roditelja, a kada je imao 11 godina, njegova sestra Alemka doživjela je srčani zastoj. Imala je samo 22 godine.  - Valentinin gubitak me slomio. Užasan je osjećaj kad izgubite roditelje i stariju sestru, a gubitak mlađe je nešto što još ne mogu pojmiti. Bilo mi je kao da je cijeli svijet stao. Onda sam izašao na ulicu i vidio da je sve kao i inače, međutim došlo mi je da se iz sveg glasa zaderem i kažem slučajnim prolaznicima: Kako se vi možete smijati i veseliti kad više ništa nije u redu i neće biti u redu...? - rekao je Šime i naglasio da mu je Valentina bila i najbolja prijateljica, te su još od djetinjstva bili nerazdvojni. Šime je inače povodom sestrinog rođendana 18. prosinca organizirao humanitarnu reviju s početkom u 20 sati u atriju splitske škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju.

Reporter 'Dobro jutro, Hrvatska' o najtežim danima: Nemam snage izbrisati njene poruke, ni upotrijebiti riječ ‘pokojna‘
1/6

Ključne riječi
Šime Kovačević Dobro jutro, Hrvatska HRT showbiz

TV KRITIKA

Što je 'krezuba gradnja?' Ljudi u Puli suočeni su s radikalnom situacijom: Rušenjem kuća i objekata u kojima godinama žive

Za razliku od površnih i kratkih obrada tema, ''Labirint'' svaku dubinski razloži i objasni te potakne na važnu javnu diskusiju. Pritom autorica i urednica Jagoda Bastalić, kao i ostatak novinarskog tima, velike društvene teme obrađuju kroz konkretne ljudske priče. Tako su u emisiji o takozvanoj "krezuboj gradnji" predstavili dvije paralelne priče koje pokazuju kako upitne urbanističke odluke utječu na živote građana

Zagreb: Redatelj Filip Peruzović
redatelj filip peruzović o serijalu "Nova lica rada":

'Kada bi oni koji donose odluke bili u prilici provesti dan u cipelama onih o čijim sudbinama odlučuju, štošta izgledalo drukčije'

Želja autorskog tima serije bila je te teme približiti što širem krugu ljudi, a čime se sve bavi serija, otkrio nam je redatelj Filip Peruzović. U intervjuu se dotaknuo i detalja sa snimanja serije, primjerice koliko su tražili protagoniste i kako je to izgledalo, ali i trenutka koji ga je posebno dirnuo

