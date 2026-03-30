Omiljenog HRT-ovog reportera život nije mazio, odmalena se nosi s velikom tugom

Šime Kovačević zaštitno je lice emisije 'Dobro jutro, Hrvatska', poznat po svojoj pozitivnoj energiji i jedinstvenim modnim izričajima kojima svakodnevno uveseljava gledatelje. Šime je i modni dizajner, a proteklog vikenda održao je humanitarnu reviju u sklopu donatorske večere za oboljele od Parkinsonove bolesti, kojom se i pohvalio na Facebooku. No, njegov životni put obilježen je nizom bolnih obiteljskih tragedija koje je rijetko dijelio s javnošću.

Podsjetimo, splitski reporter u studenom 2021. godine izgubio je najmlađu sestru Valentinu (40). Valentina je, nažalost, izgubila bitku s karcinomom dojke. - Još nisam svjestan da je otišla. Nemam snage izbrisati njene poruke, broj, kamoli upotrijebiti riječ ‘pokojna‘. Evo i sad sam jedva to izgovorio. Nisam vidio ni osmrtnicu. Toliko sam se puta divio njenoj snazi i pitao kako izdržava sve te kemoterapije i kako bi meni bilo na njezinom mjestu... Borila se poput lavice, nisam nikad vidio hrabriju ženu. Ona je nas tješila, a ne mi nju! - kazao je Kovačević za Slobodnu Dalmaciju.

Dodao je i da ga je taj gubitak slomio. Naime, Šime je ostao i bez roditelja, a kada je imao 11 godina, njegova sestra Alemka doživjela je srčani zastoj. Imala je samo 22 godine. - Valentinin gubitak me slomio. Užasan je osjećaj kad izgubite roditelje i stariju sestru, a gubitak mlađe je nešto što još ne mogu pojmiti. Bilo mi je kao da je cijeli svijet stao. Onda sam izašao na ulicu i vidio da je sve kao i inače, međutim došlo mi je da se iz sveg glasa zaderem i kažem slučajnim prolaznicima: Kako se vi možete smijati i veseliti kad više ništa nije u redu i neće biti u redu...? - rekao je Šime i naglasio da mu je Valentina bila i najbolja prijateljica, te su još od djetinjstva bili nerazdvojni. Šime je inače povodom sestrinog rođendana 18. prosinca organizirao humanitarnu reviju s početkom u 20 sati u atriju splitske škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju.