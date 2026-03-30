Bio je najveća zvijezda, zaradio je 70 milijuna dolara pa bankrotirao zbog zlatnih vrata i 200 slugu

Američki reper, plesač i poduzetnik MC Hammer, pravim imenom Stanley Kirk Burrell, danas slavi svoj 64. rođendan. Rođen u siromašnoj obitelji u Oaklandu, kao dječak je zarađivao plešući ispred stadiona bejzbolskog kluba Oakland A's, gdje ga je zapazio vlasnik tima i zaposlio kao potrčka. Nadimak "Hammer" (čekić) dobio je zbog nevjerojatne sličnosti s legendarnim igračem Hankom "The Hammer" Aaronom. Nakon tri godine u američkoj mornarici, posudio je novac od dvojice bivših igrača A'sa i pokrenuo vlastitu izdavačku kuću, prodajući ploče iz prtljažnika automobila. Njegova upornost i jedinstveni stil doveli su ga do ugovora s Capitol Recordsom, što je bio početak jednog od najbržih uspona u povijesti glazbe.

Vrhunac slave dosegnuo je 1990. godine s albumom "Please Hammer, Don't Hurt 'Em", koji je postao prvi hip-hop album u povijesti s dijamantnom nakladom, prodan u više od deset milijuna primjeraka. S megahitom "U Can't Touch This", koji je semplirao klasik Ricka Jamesa "Super Freak", Hammer je postao globalna ikona. Njegove prepoznatljive široke hlače, poznate kao "Hammer pants", i energični plesni pokreti postali su simbolom ranih devedesetih. Na vrhuncu moći, 1991. godine, Forbes je procijenio njegovu zaradu na 33 milijuna dolara, što bi danas, prilagođeno inflaciji, vrijedilo više od 70 milijuna dolara. Bio je više od repera; bio je nezaustavljiva sila pop kulture.

Međutim, jednako kako se brzo popeo, tako je brzo i pao. Njegov ekstravagantni način života postao je legendaran. U Fremontu u Kaliforniji kupio je imanje za 12 milijuna dolara, a potom uložio dodatnih 30 milijuna u preuređenje. Vila od 40.000 četvornih metara imala je pozlaćena ulazna vrata s natpisom "Hammer Time", kuglanu, dva bazena, garažu za 17 automobila i glazbeni studio. Posjedovao je privatni mlažnjak, helikopter, 21 trkaćeg konja i gotovo 20 luksuznih automobila. Njegova najveća stavka troška bila je pratnja od gotovo 200 ljudi - obitelji, prijatelja i osoblja - čije je plaće i troškove pokrivao, što ga je mjesečno koštalo između 500.000 i milijun dolara.

Takav način života bio je neodrživ. Do 1996. godine, samo šest godina nakon planetarnog uspjeha, MC Hammer je podnio zahtjev za bankrot. Prijavio je dugove veće od 13 milijuna dolara, dok je njegova imovina procijenjena na svega milijun dolara. Uz to su ga stigli i ogromni porezni dugovi prema saveznoj i državnoj poreznoj upravi. Njegova raskošna vila prodana je za samo 5,3 milijuna dolara, djelić njezine stvarne vrijednosti. Mediji su se naslađivali njegovim financijskim krahom, prikazujući ga kao simbol pretjerivanja i lošeg upravljanja novcem.

Ipak, Hammer se nije predao. Umjesto da žali za izgubljenim bogatstvom, okrenuo se vjeri i postao zaređeni propovjednik, vodeći vlastitu televizijsku emisiju "M.C. Hammer and Friends". U kasnijim intervjuima izjavio je kako ne žali ni za čim. "Ljudi me pitaju bih li nešto mijenjao. Zapanji ih moj odgovor. Ne bih promijenio ni jednu jedinu stvar. Vjerujem u efekt leptira. Da sam promijenio jednu stvar, sve bi se promijenilo. Izgubio bih djecu koju imam danas, odnose koje imam danas, mir koji imam danas", rekao je jednom prilikom Opri.

Njegov drugi životni preokret dogodio se u svijetu tehnologije. Još devedesetih, dok je snimao skupe glazbene spotove, prepoznao je potencijal interneta za distribuciju video sadržaja. Bio je jedan od prvih posjetitelja YouTubeovih ureda dok su još bili smješteni iznad pizzerije. Ta fascinacija tehnologijom pretvorila ga je u cijenjenog investitora i savjetnika u Silicijskoj dolini. Bio je rani ulagač u tvrtke poput Twittera, Squarea i Bump Technologies te je savjetovao osnivače Pandore i Salesforcea. Njegov put od bankrota do uspjeha u tech industriji zacementirao mu je status svestrane i otporne osobe.

Danas MC Hammer živi znatno skromnije sa suprugom Stephanie, s kojom je u braku od 1985. godine, i njihovo petero djece. Njegovo bogatstvo procjenjuje se na oko dva milijuna dolara. Iako je daleko od multimilijunskih iznosa iz prošlosti, pronašao je stabilnost i zadovoljstvo. Povremeno nastupa na nostalgičnim turnejama i pojavljuje se u reklamama, poput popularne reklame za Cheetos na Super Bowlu.

*dijelom uz pomoć AI