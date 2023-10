Lana Gojak Bajt: 'RTL mi je ostao dužan 50.000 kuna', evo što su s televizije kazali o tome

Poduzetnica, voditeljica podcasta, a prije svega glumica Lana Gojak Bajt široj se publici predstavila u seriji 'Ne daj se, Nina' u kojoj je glumila naslovnu ulogu. Mnogi je i danas pamte po ovom ostvarenju, a radi se o seriji na kojoj je Lana radila 2007. i 2008. godine, tik nakon što je diplomirala. No, ovaj projekt nije joj ostao u pozitivnom sjećanju, a razlog tome jest honorar. Naime, Lana nam je ispričala da joj nikad nije isplaćen horor u cijelosti.

- Ugovor je od samog početka bio sklopljen na tri sezone te mi je honorar isplaćivan na mjesečnoj bazi za odrađen posao. Snimili smo prvu sezonu, koju smo snimali sveukupno pet mjeseci, a meni su isplaćena četiri honorara. Zadnji dan snimanja prve sezone bio je 22.12., dakle dva dana prije Badnjaka. Nakon planirane zimske pauze trebali smo se vratiti na snimanje druge sezone, međutim na kućne adrese su nam pismenim putem stigle obavijesti o otkazu ugovora. Ako me sjećanje dobro služi, na tom setu je svakodnevno radilo oko 200 ljudi, a honorar koji mi nikad nije isplaćen iznosio je oko 50.000 kuna - prisjetila se Lana za Večernji list. Glumica nam je kazala i da je imala potpisan ugovor za 100 epizoda, no da za prekid snimanja ove publici drage serije nikad nije dobila službeni razlog kao ni honorar za posljednji mjesec rada.

- Jednostavno je bilo rečeno da nam peta rata neće biti isplaćena. Nisam jedina koja je neisplaćena, ali ne mogu govoriti u tuđe ime - kaže. Dodala je i da je u javnost puštena priča o lošoj gledanosti serije kao razlogu prekida snimanja, što je bila neistina.

- Serija je rađena kao koprodukcija i bila je jako dobro popraćena. I u Makedoniji i u Srbiji. Mi smo išli na predstavljanje serije i u Srbiju gdje smo bili prekrasno primljeni, gostovali smo u njihovim emisijama. To je bilo veliko ludilo oko te serije tada. Još i danas mi ljudi šalju poruke na društvene mreže i pitaju me o seriji te razlozima zašto je naprasno prekinuta - rekla je te dodala da su kuloarima kružile razne priče, između ostalog i da je produkcija ostala bez novca, tj. da su novac koji je bio isplaniran za snimanje sve tri sezone potrošili na snimanje prve.

- Organizirao se party po završetku snimanja, na koji nisam otišla pa je tadašnji direktor televizije za mene donio paket. No, kako nisam došla, nisam ga ni pokupila. Taj mi je paket onda poslan na roditeljsku adresu u Pulu, a u paketu je bio uokviren veliki plakat s mojim likom na kojem je pisalo 'Ne daj se, Nina'. Nisam znala da li da se smijem ili plačem - kazala nam je Lana.

Glumica je istaknula i da ovo nije prvi put da ona govori o ovoj temi, kao ni o prekidu snimanja ove serije.

- Ne znam zašto je sada to toliko zanimljivo, nakon više od 15 godina. Je li zbog novčanog iznosa ili štrajka u Hollywoodu, ali malo mi je smiješno sad ovo - rekla je. Prokomentirala je i da misli da se u Hrvatskoj ne bi mogao dogoditi sličan štrajk onom holivudskom, jer su kod nas drugačiji ljudi.

Naime, Hollywood je dugo potresao štrajk filmskih djelatnika upravo zbog tantijema, koji su i u ovom slučaju problem. Glumci u Hrvatskoj nemaju prava na tantijeme, pa time ni na naknade, a 'Ne daj se, Nina' je upravo jedna od najrepriziranijih serija. No, glumci od toga više nemaju zarade.

Lana je nakon što joj nije isplaćen honorar, razmišljala o tome da pravnim putem proba doći do svog novca. No, od toga je brzo odustala.

- Imala sam 24 godine, bila sam dijete, nisam znala kome se obratiti. Otišla sam u udruženje glumaca čiji sam bila član i tražila ih savjet. Oni su mi rekli da se oni time ne bave i uputili su me da potražim mišljenje odvjetnika. Odvjetnik mi je rekao da nitko ne može garantirati hoću li ostvariti pravo na honorar. Bilo je rečeno i da bi najbolje bilo da to sve pustim, jer sam mlada i da ću zaboraviti, a ne da se sad deset godina povlačim po sudu kojeg ću možda i izgubiti. Nit' sam imala novaca, niti me imao tko ozbiljno za savjetovati, pa sam to jednostavno pustila - ispričala je. Lana je dodala i joj se situacija s neisplaćivanjem honorara nikada više u karijeri nije dogodila.

Glumica nam je kazala i da je s glumcima iz serije ostala u dobrim odnosima, no da se ne druže više toliko često nego se čuju putem društvenih mreža. Dodala je i da misli da se ta serija sigurno neće ponovno pokretati, kad već nije svih ovih godina, a da bi sigurno Ninu igrala neka druga, mlađa cura.

- U životu se nikad ne vraćam na staro, pa tako ne bi ni na ovo - rekla je Lana koja danas vodi uspješan i hvalevrijedan podcast 'Mame kod Lane' u kojem progovara o temi majčinstva. Otkrila nam je i nekoliko detalja o novim epizodama. Lana kaže da joj je iduća gošća Martina Tomčić, ali i da za ovaj projekt ima velike planove koje ne želi otkrivati.

Foto: Siniša Bajt

Komentar i objašnjenje o honoraru glumice za ovu seriju smo zatražili i od RTL-a.

- Svi sudionici serije 'Ne daj se, Nina' u potpunosti su plaćeni za usluge koje su pružali do završetka tog projekta. Sudskih postupaka ili tužbi nije bilo - kazali su u pismenom odgovoru.

