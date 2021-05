Lady Gaga priznala stravične detalje: 'Silovao me s 19 i trudnu ostavio na ulici'

Pop zvijezda i dobitnica Oscara Lady Gaga (35) u prvoj epizodi dokumentarnog serijala 'The Me You Can't See' koji su zajedničkim snagama producirali princ Harry i Oprah progovorila je o svojim traumama iz prošlosti. Priznala je da ju je s 19 godina silovao glazbeni producent i potom je "ostavio trudnu na uglu" nakon višemjesečnog zlostavljanja.

U prvoj epizodi serijala Gaga priznaje da se počela samoozlijeđivati dok je bila "stvarno mlada" i da mnoge njene današnje borbe s mentalnim zdravljem proizlaze iz traume koju je proživjela kao ambiciozna mlada glazbenica.

"Imala sam 19 godina i radila sam u tom poslu, a producent mi je rekao: "Skini odjeću", prisjeća se Gaga.

"Rekla sam 'ne' i samo otišla, a oni su mi rekli da će mi spaliti svu glazbu koju sam napravila. I nisu se zaustavili ... nisu me prestali pitati, a ja sam se samo skamenila i samo... Ni ne sjećam se", priznala je u suzama pjevačica. Gaga je u suzama rekla da nikada neće imenovati dotičnog producenta.

"Razumijem ovaj #MeToo pokret, razumijem da se neki ljudi osjećaju dovoljno ugodno da se suoče s tim, ali ja ne", nastavila je. “Nikad se više ne želim suočiti s tom osobom. Ovaj je sustav toliko opasan", dodala je.

Gaga je priznala da je godinama kasnije bila u stanju "ultra paranoje" zbog čega je otkazala brojne svjetske turneje. No, shvatila je tek kasnije da je to sve rezultat tog zlostavljanja.

"Nisam mogla osjetiti vlastito tijelo. Prvo sam osjetila jaku bol, zatim sam bila totalno 'mrtva', a onda sam tjednima bila bolesna. Shvatila sam da je to bila ista bol koju sam osjetila kad me osoba koja me silovala ostavila trudnu na pored kuće mojih roditelja, jer sam povraćala i bila bolesna. Jer su me zlostavljali i mjesecima sam bila zatvorena u studiju", priznala je. Gaga je rekla da su joj trebale dvije i pol godine da se oporavi, ali da to nije i neće biti potpuno iza nje.

Gaga je jedno od niza poznatih lica koja će se prikazivati u serijalu pa ćemo tako gledati još i samu Oprah, Harryja, Glenn Closea, NBA igrače DeMara DeRozana i Langstona Gallowayja te poznatog chefa Rashad Armstead.

