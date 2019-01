Osvojila nagradu za najbolju glumicu, pa vidno uzrujana napustila dodjelu

Lady GaGa slavila je na nagradama Critics' Choice Awards osvojivši nagradu za najbolju glumicu za ulogu u filmu 'Zvijezda je rođena' te najbolju pjesmu 'Shallow'.

Iako je nagradu dijelila s Glenn Close, koja je dobila za ulogu u filmu 'The Wife', GaGa je bila dirnuta priznanjem koje je osvojila, naročito jer je prije tjedan dana ostala bez Zlatnog globusa. Nakon što je otkriveno da je dobitnica, prvo je poljubila zaručnika Christiana Carina, a potom zagrlila glumca Bradleya Coopera kojeg je nazvala i 'ljubavlju svog života'.

- Ti si magično ljudsko biće. Nikad s redateljem i glumcem nisam osjetila ono što sam osjetila s tobom - rekla je pjevačica. No, iako je večer trebala proći u slavlju, veselje na licu pjevačice nije dugo potrajalo. Gaga je u suzama napustila dodjelu i požurila se oprostiti sa svojom kobilom Anabellom koji je ugibao. -Počašćena sam i blagoslovljena zbog nagrada. Srce mi je pucalo od ponosa, no rastužila me vijest koja me zatekla nakon dodjele, da moj dragi anđeo, kobila Anabella umire.

Žurim se oprostiti se s njom. Njeno ime znači 'predajte se molitvi' - obratila se pjevačica na društvenoj mreži. Dodala je kako su njihove duše 'bile kao jedno'. -Kad je nju boljelo, i mene je boljelo. Nikad neću zaboraviti trenutke koje smo dijelile. Duge zajedničke šetnje, galopiranje kanjonima. Kako sam je hranila kolačićima. Uvijek će biti dio mene, jako sam tužna.

Želim da je prestane boljeti i da joj se otvore vrata raja. Volim te djevojko, kamo si krenula - komentirala je GaGa pored fotografije s Arabellom. Pjevačica je konja dobila prije tri godine za Božić od njezine izdavačke kuće Interscope records.

- Dojahao mi je anđeo iz raja. Jahat ću je, brinuti o njoj i voljeti je zauvijek - napisala je.

Pogledajte video s Davidom Garrettom: