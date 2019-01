Lady Gaga i Bradley Cooper najveći gubitnici!

Ozbiljan ringišpil priredili su nam članovi Hollywood Foreign Press Association pri dodjeli Zlatnih globusa.

Najprije su, kao veliko iznenađenje, dali šest nominacija Čovjeku iz sjene čime je taj film nadmašio Zvijezda je rođena. Oba su se filma našla u kategoriji komedije ili mjuzikla. A da bi onda Zvijezdu ostavili bez ijedne glavne nagrade te joj dodijelili samo Globus za najbolju pjesmu, što i jest u redu, pri čemu film nije dobio nagradu za najbolju glazbu, ta je otišla – Prvom čovjeku.

Od svega, Čovjek iz sjene, odnosno Christian Bale, dobio je Zlatni globus za najbolju mušku ulogu u mjuziklu ili komediji. I to je također sasvim zasluženo. Zvijezda je rođena uvelike je precijenjen film koji je očito igrao na pojavu Lady Gage, sjajnu glazbu i koncertne scene u filmu, šarm Bradleya Coopera, no istodobno vrteći se oko jako stereotipne priče o tragičnosti i ljubavi. Također, Čovjek iz sjene pak doista i jest samo Christian Bale koji se sjajno transformirao u mračnog najmoćnijeg potpredsjednika u američkoj povijesti. Ali je film s uvrnutom pričom o Cheneyu prilično malo izvukao od velikog potencijala ostatka ekipe u kojoj su i jedna Amy Adams i jedan Sam Rockwell. Pravi je pobjednik ponovo došao iz sjene, a to je Green Book. Dobio je tri Zlatna globusa, a prema mojem skromnom mišljenju, to je i premalo.

Mahershala Ali za sporednu ulogu apsolutno da i to je samo nastavak puta prvog glumca islamske vjeroispovijesti s Oscarom koji se nameće kao vođa nove generacije sjajnih tamnoputih glumaca. Green Book proglašen je i najboljim filmom u kategoriji mjuzikla ili komedije, a ima Globus i za najbolji scenarij iako traju diskusije o tome koliko je realno prikazan američki jug 60-ih godina.

Povijesne netočnosti

A njime nije zadovoljna ni obitelj dr. Dona Shirleya kojega Ali glumi, kojoj se glumac navodno i ispričao zbog nedorečenosti i netočnosti. Kako je Green Book i po definiciji dramedija i smješten je u tu kategoriju, realno nije imao šanse protiv Balea. Samo, da je pravde, ni Rami Malek ne bi dobio Zlatni globus za ulogu u dramskom igranom filmu niti bi najbolji film bio Bohemian Rhapsody. Pogotovo bi tako bilo da je film smješten u kategoriju mjuzikla ili komedija.

Prije svega, Bohemian Rhapsody ima priličnih povijesnih netočnosti a k tome se ne bavi koliko bi možda trebao samim Mercuryjem koliko svime oko njega. Tko zna, da je u ulozi Mercuryja doista bio prvi izbor Baron Cohen, mišljenje bi bilo drukčije. Malek je u cijelom dojmu ostao naprosto preslab. Slabiji od Johna Davida Washingtona u Crnom članu KKKlana koji je unatoč pet nominacija ostao bez Zlatnog globusa. Ispravno je dati nagradu za najbolji strani film Romi Alfonsa Cuarona koji je i najbolji redatelj. K tome je ovo drugi put zaredom da je najbolji redatelj Meksikanac, prošle je godine to bio Guillermo del Toro za Oblik vode. No još je ispravnije dati nagradu za najbolju televizijsku humorističnu seriju The Kominsky Method a onda i Michaelu Douglasu za najbolju glavnu ulogu koju je odigrao u istoj seriji. Ono što su u toj seriji odigrali Alan Arkin i Douglas za udžbenike je, pa i mnogima koji su uz njih jučer stupili na pozornicu i pokupili svoje nagrade. Malo je takvih glumaca i za svaku je pohvalu što su članovi HFPA prepoznali Netflixovu seriju koja je stigla tek krajem godine kao doista iznimnu.

Povijest je ispisala Sandra Oh. Ona je prvi celebrity azijskog porijekla, odnosno korejsko-kanadskog, koja je vodila neku visokoprofilnu priredbu tipa Zlatni globus. I onda još iste večeri bude nagrađena za najbolju ulogu u dramskoj televizijskoj seriji Killing Eve. Inače je Sandra Oh ponajprije komičarka. Nije kraj, prva je Azijka s više Globusa. Još jedno ime na popisu dobitnika izaziva emocije. Olivia Colman ponijela je Globus za najbolju žensku ulogu u mjuziklu ili komediji za Omiljenu. Iako je Lady Gaga u Zvijezda je rođena bila i bolja od Bradleya Coopera Globus je ipak otišao u ruke veteranke Glenn Close. I to jednoj od najboljih glumica dosad nije bio neki problem, konkurencija je bila takva da je može zasjeniti i zapravo se ne trudeći pretjerano. I inače je Zlatni globus pokazao jedno – rijetko smo imali tako škrtu filmsku godinu. Blockbusteri bez neke imaginacije i zahtjevnosti za gledatelja, ali na najvišoj mogućoj tehničkoj razini rasturaju naprosto lomeći blagajne i vukući najviše iz budžeta velikih studija. Ostaje malo za pravu umjetnost, istinsku vještinu, a i to ostaje za nekolicinu elitnih scenarista, redatelja, glumaca i glumica.

Sjajna transformacija

Onih, naime, koji već u takvoj situaciji nisu emigrirali na televiziju. Jer tamo se sada igraju dobre utakmice nudeći daleko širi izbor bilo kakvom žiriju. I tome je dokaz upravo Netflix koji je uzeo pet Globusa pa je tako ukupni pobjednik. Važnije od brojke je vidjeti za što, jer prije nekoliko godina Alfonsa Cuarona nismo baš zamišljali da radi pod tim okriljem, slično i za Arkina i Douglasa. No vremena se očito nastavljaju mijenjati. S druge strane, činjenica je isto tako da je televizijska produkcija prošle godine ponudila svega dobrog, a ničega zaista odličnog.

Pa zato ne treba čuditi da su Amerikanci koji su zapravo završili još ranije prošle godine osvojili nagradu za najbolju dramsku seriju. Zanimljiv izbor koji ćemo pustiti bez neke ozbiljnije primjedbe, riječ je o svojevrsnom fenomenu jer je Amerikancima gledanost praktično konstantno padala no serija je uspjela stvoriti čvrstu i ne baš malu bazu fanova koji su je odnijeli do kraja. I to je nagrađeno. Kod miniserija nagradu je odnijela Američka kriminalistička priča: Ubojstvo Giannija Versacea te glavni glumac serije Darren Criss. Još je to jedna potvrda za Foxovu uspješnicu. Očekivano je za najbolju glumicu nagradu odnijela Patricia Arquette za sjajnu transformaciju u Bijegu iz Dannemore. No, pišući ovo ne možemo ne zapitati se je li se ovdje glasačko tijelo malo dogovaralo i politiziralo. Jer, praktično svi glavni televizijski igrači odnijeli su poneki Globus, i HBO, i Showtime, i BBC, i Amazon, pri čemu su Netflix i Fox zahvatili još po jednu nagradu za Bodyguard i Amerikance. Sve to zajedno gledajući možemo samo zaključiti kako je sasvim pogrešno gledati još Zlatne globuse kao glavne indikatore za Oscara. Pobjednici večeri trebaju još potvrda u obliku nagrada cehovskih udruga da bi se s nekom sigurnošću moglo reći da će neki od njih odnijeti statuu. Pogotovo se tu radi o Maleku i Bohemian Rhapsody zbog prije navedenog.

Na kraju, pitanje je koliko se može vjerovati udruzi na čijoj je glavnoj večeri uz toliko zvijezda najveća atrakcija bila djevojka koja je stajala na mjestu gdje ju je objektivima bilo teško zaobići držeći u rukama – tacu s Fiji Water, proizvodom jednog od glavnih sponzora dodjele.