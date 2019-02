Lady Gaga konačno progovorila o odnosu s Bradleyem Cooperom

Danima nakon dodjele Oskara i emotivne izvedbe pjesme Bradleya Coopera i Lady Gage Shallow iz filma "Zvijezda je rođena" i dalje se nagađa je li dvojac ljubav s filmskog platna prenio u stvarni život.

O svim šuškanjima konačno je progovorila i sama Lady Gaga u talk-showu Jimmyja Kimmela.

– Najprije želim reći da su društvene mreže WC interneta – govori dobitnica Oskara i nastavlja: – Vidjeli ste ono što smo mi željeli da vidite. To je ljubavna pjesma. To je ljubavna priča i mi smo naporno radili na njoj.

Kroz razgovor s poznatim voditeljem spominje kako je Cooper imao točnu viziju kako to sve treba izgledati.

– Imala sam ruke i oko Tonya Bennetta zadnje tri godine. To radiš kad pjevaš ljubavne pjesme – tvrdi Gaga. Izvori bliski Gagi i Cooperu tvrde da je on namjerno htio stvoriti povezanost između njih na setu i izvan njega, no ubrzo se krenulo pričati da je taj razvoj odnosa prouzročio prekid Gaginih zaruka i da se između njih dogodila ljubav.

– Hollywoodom se šuška da je Gaga pala na Coopera tijekom priprema za snimanje te snimanja i da je nastala emocionalna energija koja se može vidjeti na ekranu. On je htio autentičnu ljubavnu priču na ekranu – tvrdi izvor za Page Six i nastavlja: – Gaga je ranjiva glumica.

Nakon dodjele Oscara duo je bio jako blizak, a priča se da se glumac više družio s pjevačicom nego sa svojom djevojkom Irinom Shayk.

