Kušao je i mravlja jaja, pržene skakavce, srce kobre, sirovog tuljana

Pokreće me sve u što vjerujem i za što se zalažem. Idem uvijek daleko koliko mogu, ako treba, preplivat ću ocean ili jednostavno preskočiti rijeku. Stavite se u nečije cipele ili barem jedite njihovu hranu. To je veliki plus za svakoga – jedna je izreka kulinarske TV zvijezde, čuvenog chefa i darovitog pripovjedača Anthonyja Bourdaina, koji se u petak u 61. godini odlučio oprostiti od svijeta. Bourdain se odlučio na samoubojstvo: obješenog ga je u hotelskoj sobi hotela Le Chambard u francuskom mjestu Kayserberg pronašao kolega, također slavni chef Eric Ripert, vlasnik newyorškog Le Bernardina. On je i svjedok da Tony, kako su prijatelji zvali Bourdaina, nije bio nešto raspoložen zadnjih dana tijekom snimanja epizoda emisije “Parts Unknown” za CNN.

– Tony mi je bio vrlo drag prijatelj, vrsni pripovjedač, posebno biće i nadahnuće svima. Nadam se da je napokon pronašao svoj mir, a moja ljubav i molitve upućene su njegovoj obitelji, prijateljima i voljenima – izjavio je Eric Ripert, pritom misleći na prijateljevu 13-godišnju kćer Ariane, majku Gladys i brata Christophera Bourdaina te djevojku, talijansku glumicu Asiju Argento.

Najbolji posao na svijetu

Svi su oni shrvani nenadanom smrću, a putem društvenih mreža 42-godišnja glumica oprostila se od svog dragog dirljivom porukom: “Njegov neustrašivi duh mnoge je nadahnuo, a njegova velikodušnost nije imala granica. Bio je moja ljubav, moja stijena i moj zaštitnik. Potpuno sam slomljena njegovim odlaskom.”

Naime, otkako je protekle dvije godine u vezi s Argento, mnogima je Bourdain izgledao nikad sretniji i mirniji, napokon oslobođen svih demona ovisnosti i duhova iz prošlosti. Stoga nitko nije ni slutio da bi mogao otići na takav način. – Tony je bio zadnja osoba na svijetu za koju bih pomislila da će učiniti nešto poput ovoga. Eric mi je rekao da je bio loše volje, ali svi imamo loše dane. Imao je sve: uspjeh i novac o kojima je sanjao u svojim najluđim snovima – rekla je Gladys Bourdain, chefova majka.

I tako će se čovjek, koji je proveo više od dva desetljeća u kuhinjama restorana te autor knjiga i TV emisija koje su promijenile poimanje kulinarstva diljem svijeta (Bourdain nije govorio samo o hrani i nacionalnim jelima, nego je istraživao i otkrivao nove kulture i lokalne običaje družeći se za stolom s mještanima), vratiti u grad koji je obožavao – i gdje je počeo svoju karijeru.

“Moj rodni New York ima veliko srce. Možda se na prvu ne čini tako, ali držali smo se često zajedno kada smo trebali, najčešće u trenucima krize”, kazao je Bourdain, koji se u hranu zaljubio kao tinejdžer kada je pojeo prvu kamenicu, svježe izvađenu iz mora od lokalnog ribara na francuskoj obali (odakle vuče podrijetlo s očeve strane).

Nakon mature radio je kao perač suđa preko ljeta, a fasciniran kuharima, koje je doživljavao kao moderne ratnike s maramama na glavama, noževima u ruci, puni ožiljaka i tetovaža, kako bučno izdaju naredbe pomoćnom osoblju, odlučio je postati – chef. Dvije godine je zgubidanio na prestižnom Vassaru, samo da bi bio u blizini svoje srednjoškolske ljubavi i prve supruge Nancy Putkoski, a potom je odbacio studij umjetnosti i upisao čuveni Američki kulinarski institut u Hyde Parku. Tada počinje njegova turneja po kuhinjama restorana, a devedesetih postaje izvršni chef u Sullivan’su. Nakon što je vidio oglas u New York Timesu, 1998. prijavljuje se za izvršnog chefa u Brasserie Les Halles na Manhattanu, specijaliziranoj za odreske, pečene krumpiriće i juhu od luka.

– Imam najbolji posao na svijetu. Ako sam nesretan, to je samo zato što mi je ponestalo mašte. Mislim da se osnove kuhanja i mogućnost da nahranite sebe i druge trebaju učiti odmalena. To mladima treba biti pod normalno kao kad brišete guzicu, prelazite ulicu ili raspolažete novcem – rekao je Bourdain koji je izlaz od pritisaka i stresa tražio u alkoholu i drogi (od marihuane i LSD-a do heroina i kokaina).

Jedan članak pod nazivom “Nemojte jesti prije nego što pročitate ovo”, u kojem je otkrio sve tajne i sitne gadosti rada u kuhinji i koji je poslao 1999. u magazin New Yorker, promijenio mu je život i prometnuo ga u celebrity chefa. Taj je esej završio ponudom izdavača za prvu knjigu “Dosje kuhinja” (Kitchen Confidential), bestseler prodan u više od milijun primjeraka, što je samo bila uvertira u njegove druge knjige – “Opaki zalogaji” i “Kuharovo putovanje”. I za TV emisije, što mu je donijelo svjetsku slavu.

– Novinari moraju imati nekakav program rada, tko, što, gdje, kada, kako, a ja ne želim ljude pitati takva pitanja. Nisam ovdje da bih ih pitao neka specifična pitanja, zanimaju me općenite stvari – reci mi svoju priču i nešto o svom životu – rekao je u jednom intervjuu o svom voditeljskom poslu, statusu TV zvijezde i omiljenosti emisija kod publike.

Sprdao se s veganima

Počelo je s prvom emisijom “A Cook’s Tour” na Food Networku, koja se prikazivala od 2003. do 2005. Potom je prešao na Travel Channel i pokrenuo show “No Reservations” gdje je na putovanjima otkrivao nova jela, pripovijedao i o njima razgovarao s lokalnim kuharima i mještanima. U sklopu tog showa 2012. posjetio je i Hrvatsku, a paralelno je imao i show “The Layover” o tome što učiniti s ostacima hrane. Zbog veće kreativne slobode, 2013. prešao je na CNN gdje je za emisiju “Parts Unkonwn” snimao epizode po svijetu, a među gostima mu je 2016. bio i predsjednik Barack Obama, s kojim je jeo rezance i pio pivo u Vijetnamu. Njegove su emisije nagrađene Emmyjima i Peabodyjem, a njegova hrabrost u isprobavanju novog ponekad je išla izvan granica zdravog razuma. Kušao je mravlja jaja, pržene skakavce, fermentiranog morskog psa, sirovog tuljana, srce kobre, kao i čmar (rektum) tek zaklane i slabo oprane divlje svinje.

– Poglavica tog plemena u Namibiji ponudio mi je najbolje i morao sam mu pokazati poštovanje. Sretan sam što su mi pokazali gostoprimstvo i što sam imao prilike biti tamo, makar bilo opasno zbog parazita i zaraza, ali žvakanje antibiotika je mala cijena za jedno takvo iskustvo. Vaše tijelo nije vaš hram, nego zabavni park. Pa uživajte u vožnji – priznao je Bourdain i otkrio da mu je najodvratnije bilo pojesti Chicken McNugget iz McDonald’sa. No sam nije bio nimalo protiv fast fooda, štoviše zalagao se da grad New York izda što više dozvola prodavačima na prikolicama i štandovima.

Jedino se uvijek sprdao s veganima, pogotovo kada je krenuo trend hamburgera bez mesa, piletine bez piletine, jaja bez jaja.

– Nema ništa važnije za život grada od dobre ulične hrane – govorio je Bourdain, koji je više od razvikanih restorana volio skromne zalogajnice, bistroe i trattorije.

– Kada ne snimam i kod kuće sam u New Yorku, nikada ne idem van na večeru. Ne idem u klubove, ne idem na piće, ne idem na koncerte. Zbog kćeri liježem najkasnije u 21.30 i budim se vrlo rano da bih joj napravio doručak. Potom joj spakiram ručak, odvedem je u školu i, dok je čekam, obavljam sastanke i dogovore. Moja kći mi diktira jelovnik, jer ona odlučuje što ćemo jesti – priznao je slavni chef koji se, kada je postao otac 2007., odrekao svih poroka, među njima i pušenja dvije kutije cigareta dnevno.

Nažalost, čak ga ni bezgranična očinska ljubav nije spriječila da zakorači u bezdan i oduzme si život.