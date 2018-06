Janković: Pored mene je sjedio čovjek koji je otjerao demone. Ipak, vratili su se

Kuhar Anthony Bourdain preminuo je u 61. godini u Francuskoj. Po pisanju CNN-a Bourdain si je oduzeo život, a slavnog kuhara pronašao je prijatelj.

Jedan od najpoznatijih hrvatskih kuhara Mate Janković oprostio se od svog kolege objavom na Facebooku, a kuharski dvojac veže staro poznanstvo koje je okrunjeno i na malim ekranima jer je upravo Mate proveo Anthonyja hrvatskom obalom i pokazao mu najbolja mjesta gdje su uz najbolju hranu i vina snimili jednu od epizoda Bourdainovog televizijskog serijala "No Reservations".

Foto: Travel Channel

"Jučer telefon nije prestajao zvoniti, a u inbox su stizale poruke o smrti Anthony Bourdaina. Ostao sam šokiran i trebalo mi je vremena da prožvačem tu informaciju. Šok je bio još veći kada sam saznao da je riječ o samoubojstvu. Zapravo priča Bourdaina i mene počinje početkom 2000-ih kada sam prvi puta pročitao Kitchen Confidential. Njegov stil izražavanja bio mi je vrlo blizak, a bitter sweet opis kulinarskog svijeta nešto sto smo svi u barem jednom obliku prošli", započeo je Janković koji je slavnog chefa upoznao u restoranu na Bermudima gdje je tada Janković radio, a Bourdain bio domaćin večere. Janković je Anthonyja opisao upravo onakvog kakvog ga znamo i pred kamerom.

"Bourdaina sam prvi puta upoznao na Bermudama gdje je kao gost kuhar bio domaćin večere u restoranu u kojem sam radio. Njegov No Reservation je već bio show o kojem se pričalo, ali je to daleko bilo od popularnosti koja je došla u sljedećim sezonama. Visok, tanak, nasmiješen, elokventan i šarmantno vulgaran", napisao je Janković koji se sjetio da je ta večera završila pijanstvom Bourdaina i 10-ak kuhara, a tada je Mate počeo razmišljati kako bi bilo dobro dovesti ga u Hrvatsku gdje bi snimio epizodu svog showa.

"Prošlo je 7 godina i život je odradio svoje. Ne znam kako, ne znam zašto ni kojim čudnim silama došli su do mene i zamolili me da surađujem s njima", napisao je i dodao kako to druženje nikad neće zaboraviti.

"Atmosfera je bila savršena. On opušten, duhovit i spreman na avanturu na koju smo ga vodili. Pilo se puno, možda previse i zapravo niti jedna sekvenca nije odrađena u posve normalnom stanju. Razgovori koje smo znali voditi nekada su bili duboko intimni. Priča o ovisnosti, o obitelji, o razorenom pa opet složenom životu. Jednu večer smo sjedili na terasi Boškinca gdje mi je ispričao u kojem trenutku je odlučio da će se skinuti s heroina. Ta će mi priča biti zauvijek urezana u mozak. Pored mene je sjedio čovjek koji je pobijedio ovisnost, složio si život, napravio korak i napisao knjigu o lijepim, ali i ružnim trenucima svog života", zaključio je Janković uz opasku kako je sada shvatio da ti demoni ipak nisu nikada do kraja otišli.

Foto: Travel Channel

Na samom kraju objave Janković je imao još jednu poruku za preminulog kolegu i prijatelja.

"Chef, gdje god da jesi, pojedi jednu kamenicu i za mene."