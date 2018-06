Kolege se opraštaju od Bourdaina: 'U Hrvatskoj je doživio neke stvari koje nije nigdje'

Od poznatog kuhara Anthonyja Bourdaina koji je danas počinio samoubojstvo opraštaju se brojni kolege, prijatelji i obožavatelji. Za vrijeme boravka u Hrvatskoj posjetio je i konobu Batelina koja je u vlasništvu još jednog uspješnog domaćeg chefa Davida Skoke.

- Družili smo se taj jedan dan snimanja i ostali smo u kontaktu, uglavnom putem maila. Rastali smo se uz dogovor da se kasnije podružimo u New Yorku, no to putovanje nisam realizirao. Bio sam inspiriran njegovim načinom predstavljanja gastronomije i razmišljanjem o utjecaju sociopolitičke situacije u raznim zemljama na gastronomiju. Često je izlazio iz kuhinje restorana i predstavljao odnos hrane i običnih ljudi – rekao nam je David i otkrio kako je Bourdain za vrijeme boravka u Lijepoj našoj ostao iznenađen nekim stvarima koje nije doživio nigdje drugdje. - Primjerice, u Batelini je pojeo neka jela koja mu do tada nitko nije servirao, kao što su riblje iznutrice, mousse od jetre morskog psa, druge stvari koje radim, a podrazumijevaju maksimalno iskorištavanje namirnica iz vlastitog ulova. On je to je primijetio i valorizirao u našem slučaju – kaže Skoko i dodaje kako ga je ova tužna vijest uistinu iznenadila.

- Žao mi je što je digao ruku na sebe, ali očito je imao nekih problema koje nije mogao riješiti drugačije – zaključuje Skoko.

Među zemljama koje je posjetio je i Hrvatska u kojoj mu je domaćin 2011. bio naš chef i član žirija RTL-ovog showa "Tri, dva, jedan – kuhaj!" Mate Janković koji je s njim proveo devet dana.

- Ako mene pitate, to je premalo da se upozna toliko zanimljiva osoba. Stekao sam izrazito pozitivan dojam o njemu. Komunikativan je, duhovit, educiran i inteligentan pa je zapravo zadovoljstvo provoditi vrijeme s njim. Osoba koja je proživjela toliko toga i proputovala zemaljsku kuglu ne može biti drukčija. Kad je riječ o anegdotama iza kamere, svode se na hektolitre ispijenog vina, baš kao i ispred kamere, ali i na neke teže teme i razgovore koji nisu za javnost – rekao je Mate i dodao kako su ostali u kontaktu.

- Moram priznati da sam potpuno šokiran viješću da je Anthony Bourdain preminuo. Srce mi je slomljeno. Iza njega su ostali kuhari i fanovi širom svijeta, kao i recepti koji ne mogu tek tako biti zamijenjeni. Počivaj u miru - napisao je slavni kuhar Jamie Oliver.

I have to say I’m in total shock to hear that the amazing @Bourdain has just died 💔 he really broke the mould, pushed the culinary conversation, Rest in peace chef 👨‍🍳 🙏 thoughts and love to all his family and close friends xxxxxxxxxxx pic.twitter.com/HB7sV7CeRH — Jamie Oliver (@jamieoliver) June 8, 2018

Gordon Ramsay je napisao na svom Twitter profilu kako je zaprepašten i tužan zbog odlaska Anthonyja Bourdaina.

Stunned and saddened by the loss of Anthony Bourdain. He brought the world into our homes and inspired so many people to explore cultures and cities through their food. Remember that help is a phone call away US:1-800-273-TALK UK: 116 123 — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) June 8, 2018

- On je doveo svijet u naše domove i inspirirao toliko ljudi da kroz hranu istražuju kulturu i gradove - napisao je Ramsay.