Skoko: Bourdain očito nije mogao drukčije...

Američki televizijska zvijezda i jedan od najpoznatijih svjetskih chefova, Anthony Bourdain, jučer je počinio samoubojstvo u hotelskoj sobi u Strasbourgu gdje je snimao novu epizodu showa “Parts Unknown” koji se emitira na CNN-u. Pronašao ga je njegov prijatelj Éric Ripert, vlasnik njujorškog restorana Le Bernardin.

Bourdain se navodno objesio, a razlog samoubojstva nije poznat. Iza sebe je ostavio 11-godišnju kćer Ariane koju je dobio u braku s bivšom suprugom Ottavijom Busijom od koje se razveo 2016. U vrijeme smrti hodao je s glumicom i aktivisticom Asijom Argento. Za života je objavio nekoliko knjiga i snimio četiri kulinarske, odnosno lifestyle, emisije u sklopu kojih je obišao gotovo cijeli svijet. Među zemljama koje je posjetio je i Hrvatska. Za vrijeme boravka u Hrvatskoj posjetio je i konobu Batelina koja je u vlasništvu još jednog uspješnog domaćeg chefa Davida Skoke.

- Družili smo se taj jedan dan snimanja i ostali smo u kontaktu, uglavnom putem maila. Rastali smo se uz dogovor da se kasnije podružimo u New Yorku, no to putovanje nisam realizirao. Bio sam inspiriran njegovim načinom predstavljanja gastronomije i razmišljanjem o utjecaju sociopolitičke situacije u raznim zemljama na gastronomiju. Često je izlazio iz kuhinje restorana i predstavljao odnos hrane i običnih ljudi – rekao nam je David i otkrio kako je Bourdain za vrijeme boravka u Lijepoj našoj ostao iznenađen nekim stvarima koje nije doživio nigdje drugdje.

- Primjerice, u Batelini je pojeo neka jela koja mu do tada nitko nije servirao, kao što su riblje iznutrice, mousse od jetre morskog psa, druge stvari koje radim, a podrazumijevaju maksimalno iskorištavanje namirnica iz vlastitog ulova. On je to je primijetio i valorizirao u našem slučaju – kaže Skoko i dodaje kako ga je ova tužna vijest uistinu iznenadila.

- Žao mi je što je digao ruku na sebe, ali očito je imao nekih problema koje nije mogao riješiti drugačije – zaključuje.

Domaćin mu je u Hrvatskoj 2011. bio naš chef Mate Janković.

- Stekao sam izrazito pozitivan dojam o njemu. Komunikativan je, duhovit, educiran i inteligentan pa je zapravo zadovoljstvo provoditi vrijeme s njim. Osoba koja je proživjela toliko toga i proputovala zemaljsku kuglu ne može biti drukčija – rekao je kasnije Mate i dodao kako su ostali u kontaktu.

Iako je Bourdain živio život na kojem bi mu mnogi pozavidjeli, ovaj 61-godišnjak nikad nije krio da se suočio i s brojnim problemima. Osamdesetih godina se riješio ovisnosti o heroinu, a pušio je i crack i konzumirao i druge droge. Pušio je čak tri kutije cigareta na dan. Zbog kćeri je prestao pušiti, ali uživanja u alkoholu se nikad u potpunosti nije odvikao.