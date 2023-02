Urličić: 'Neka nam dragi Bog pomogne. Ovo je nešto apsolutno drugačije, no nisam sigurna za prolaz'

Iza nas je još jedan izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije “Dora 2023.” koji se održao u sportskoj dvorani Marino Cvetković. Pobjedu je, među 18 kandidata, nadmoćno odnio Let 3 s pjesmom 'Mama ŠČ!' s kojom će nas predstavljati ove godine na Euroviziji u Liverpoolu. Ukupno su osvojili 279 bodova od žirija i publike. Let 3 istaknuli su se u Opatiji svojom pjesmom, dolaskom u dvoranu, ali i scenskim nastupom.

Nakon njihovog nastupa reakcije gledatelja ai javnosti su razne, a sada je svoj sud dala i Ksenija Urličić (83), bivša urednica zabavnog programa na HTV-u i žena koja je osmislila Doru. Urličić je u subotu bila u opatijskoj dvorani, a ranije je otkrila kako ima neke favorite. Među njima nije nabrojala Let 3. Danas je za 24 sata prokomentirala jučerašnji događaj.

- Neka nam dragi Bog pomogne - prvo je rekla za Let 3 te dodala:

- Oni su računali na eksces i to je prošlo. Baš kao i Konstrakta prošle godine. I to je veliki iskorak s obzirom na to da godinama nismo postigli dobre rezultate na Euroviziji, ovo je nešto apsolutno drugačije.

Foto: Renato Branđolica/HRT

Kazala je i kako će ova pjesma sigurno privući pozornost, no za prolaz nije sigurna.

- Pjesma, osim te poruke, ne nudi mnogo, mislim da ne bih prognozirala visoku poziciju na Euroviziji - kazala je.

Podsjetimo, uz Let 3 i 'Mamu ŠČ' na Dori je nastupilo još 17 izvođača. U Opatiji su tako nastupili Damir Kedžo s 'Angels and Demons', mlada pjevačica i glumica Meri Andraković pjevala je 'Bye, bye blonde', tu je bila i Martha May s pjesmom 'Distance', Tajana Belina nastupala je s pjesmom 'Dom', Đana s 'Free falin'', Boris Štok pjeva 'Grijeh'. Za nastup u Liverpoolu borila se i Maja Grgić s pjesmom 'I still live', Patricia Gasparini 'I will wait', Krešo i Kisele kiše pjevaju 'Kme kme', Eni Jurišić 'Kreni dalje', a The Splitters 'Lost and found'. Za pobjedu na Dori borio se i Yogi s pjesmom 'Love at first sight', Detour i 'Master Blaster', Hana Mašić i 'Nesreća', Harmonija Disonance i 'Nevera', Barbara Munjas i 'Putem snova' te Top of the pop i Mario 5reković s 'Putovanjem'.

