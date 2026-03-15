Ivi Radić bivši suprug dugovao je čak 300 tisuća kuna za alimentaciju djece pa su završili na sudu. Bili su na ratnoj nozi

Vijest koja je posljednjih dana snažno odjeknula u domaćoj javnosti odnosi se na Ivu Radić – nekadašnju manekenku, Kraljicu Hrvatske iz 1995. godine, a danas uspješnu poduzetnicu i jednu od prepoznatljivijih žena hrvatske lifestyle scene. Naime, Radić se našla u središtu poslovnog sukoba sa svojim nekadašnjim poslovnim partnerima, a cijeli slučaj ubrzo je prerastao u ozbiljan pravni spor koji je završio i pred nadležnim institucijama. Prema informacijama koje su iz krugova bliskih nekadašnjim suradnicama dospjele u medije, ali i do suda, u javnost su iznesene optužbe vezane uz navodno nezakonito izvlačenje novca te preuzimanje tvrtke i brenda Journal. Riječ je o projektu koji je upravo Iva Radić osmislila i razvijala godinama, zbog čega je cijela situacija izazvala dodatnu pažnju javnosti. Sukob je, kako se doznaje, prijavljen nadležnim institucijama, a rasplet ove poslovne drame tek se očekuje. Posebno je zanimljivo to što Radić više nije direktorica tvrtke ni brenda koji je godinama bio snažno povezan upravo s njezinim imenom i vizijom. Za mnoge koji su pratili razvoj ovog lifestyle portala i brenda, riječ je o neočekivanom obratu, tim više što je Radić bila jedno od zaštitnih lica cijelog projekta.

Ipak, poslovni izazovi nisu prvi teški trenutci s kojima se Radić morala suočiti. Javnost pamti i njezine dugogodišnje privatne probleme koji su se odvijali daleko od glamura kojim je nekada bila okružena. Naime, Iva Radić bila je u braku s bivšim hrvatskim nogometnim reprezentativcem Boškom Balabanom čak 17 godina. Tijekom tog dugogodišnjeg braka dobili su troje djece, no njihov odnos nakon razvoda nije ostao prijateljski. Njihova priča ponovno je dospjela u fokus javnosti 2021. godine, kada je Općinski kazneni sud u Zagrebu proglasio Balabana krivim zbog neuzdržavanja djece. Sud mu je tada izrekao jedinstvenu zatvorsku kaznu od godinu dana, uz uvjetnu osudu na rok od četiri godine. Međutim, situacija se dodatno zakomplicirala kada je u srpnju prije tri godine donesena pravomoćna presuda prema kojoj je bivšem nogometašu opozvana uvjetna kazna te mu je određena zatvorska kazna od godinu dana jer je i nakon presude izbjegavao plaćanje uzdržavanja.

Prema sudskim navodima, Balaban nije isplatio oko 300.000 kuna za uzdržavanje djece, a sud mu je naložio da u roku od dvije godine podmiri dug te uz to redovito plaća alimentaciju. Kako je krajem 2023. godine objavila Slobodna Dalmacija, dug za uzdržavanje u međuvremenu je narastao na približno 600.000 kuna. Prema presudi, Balaban je trebao započeti izdržavanje zatvorske kazne u siječnju 2024. godine upravo zbog neplaćanja tog duga. Podsjetimo, bivši hrvatski reprezentativac i nekadašnja Kraljica Hrvatske bili su u braku gotovo dva desetljeća, no nakon razvoda nisu uspjeli održati korektan odnos, čak ni zbog djece. Upravo zato je Iva Radić, kao njihov zakonski skrbnik, bila prisiljena pravdu potražiti na sudu. Nakon razvoda bivši supružnici postigli su dogovor o visini uzdržavanja, no kako se Balaban nije pridržavao tog dogovora, Radić je bila primorana pokrenuti ovršni postupak. Taj pokušaj naplate nije uspio jer je, kako se navodi, Balaban svoju imovinu i prihode prebacio u susjednu Bosnu i Hercegovinu.

U takvoj situaciji Radić nije imala puno izbora pa je odlučila pokrenuti kazneni progon. Prema ranijim navodima, više mu je puta nudila mogućnost da spor riješe mirnim putem, no bez uspjeha. Balaban se navodno nije pojavljivao ni na sudskim ročištima, a tijekom postupka promijenio je i nekoliko odvjetnika kojima je u međuvremenu otkazao punomoć. I dok se privatni sporovi iz prošlosti polako smiruju, novi poslovni izazovi ponovno su Ivu Radić doveli u središte pozornosti javnosti. Kako će se rasplesti aktualni sukob s poslovnim partnerima i kakva sudbina čeka brend koji je godinama gradila, tek će pokazati vrijeme.