Tko je pridruženi član Leta 3: Riječki glazbenik i ranije je surađivao s ovim rock bendom

Iza nas je još jedan izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije “Dora 2023.” koji se održao u sportskoj dvorani Marino Cvetković. Pobjedu je, među 18 kandidata, nadmoćno odnio Let 3 s pjesmom 'Mama ŠČ!' s kojom će nas predstavljati ove godine na Euroviziji u Liverpoolu. Ukupno su osvojili 279 bodova od žirija i publike.

Let 3 istaknuli su se u Opatiji svojom pjesmom, dolaskom u dvoranu, ali i scenskim nastupom.

Njihova pjesma 'Mama ŠČ' ističe se svojim nazivom, a u nekoliko su prilika objasnili što znači 'ŠČ'. Tako su nam ranije kazali kako je 'ŠČ' univerzalna riječ koja se može koristiti i u pozitivnom i u negativnom kontekstu.

- Blažen naš rječnik u kojem jednom riječju možeš kazati sve. Tako je dosad bilo kad bi kazali j***ga, a vjerujem da će i ŠČ uskoro ući u rječnik - kazao je Prlja prije nastupa.

Članovi grupe na pozornici Dore prvo su se pojavili u dugačkim neobičnim kostimima koje su za njih napravile Manuela Paladin Šabanović i Lana Letović Perčin. Započeli su pjevati, a potom je u jednom dijelu pjesme dio članova benda legao na pozornicu. Vratili su se svojim koreografijama, a na pozornici su se pojavili i s dvije velike rakete. Pred kraj pjesme članovi benda pokazali su kako se ispod dugačkih kostima nalaze nešto kraći prozirni kostimi sa šljokicama.

Dodajmo kako su članovi Leta 3 na Doru došli na traktoru. Naime, kako su ranije i najavili, do opatijske sportske dvorane Marino Cvetković članovi Leta 3 došli su na velikom zelenom traktoru na kojem je svjetlima bilo ispisano 'ŠČ', što je dio iz njihove pjesme 'Mama ŠČ' koja je i svirala u pozadini. Članovi benda vozili su se u prikolici, a na našminkanim licima isticao se žarko crveni ruž.

Među članovima benda pojavio se i jedan pridruženi član, koji se predstavio na tiskovnoj konferenciji nakon Dore. Radi se o riječkom pjevaču Žanilu Tataju Žaku. Žak je na nastupu s Letom 3 nosio dugi crni kostim te mu je na čelu pisalo 'Njinle'. On je taj koji se na pozornici pojavio s raketama te tako privukao puno pozornosti.

Inače, Žak je u srednju glazbenu školu završio u Rijeci te svira nekoliko instrumenata. Također bavi se i komponiranjem i produkcijom. Od mladosti je bio u nekoliko rock bendova, a među njima su i Divlje Jagode. Nakon toga svirao je i pjevao u još nekoliko bendova, a danas je član nekoliko slovenskih rock bendova te radi kao vokalni pedagog. Dodajmo da je Žak već ranije surađivao s bendom Let 3 i to na njihovom albumu 'Bombardiranje Srbije i Čačka' iz 2005. godine.

U sklopu Rijeckih ljetnih noci, u Harteri je odrzan koncert pod nazivom Rijecka filharmonija i rijecki rokeri na kojem su nastupili Damir Urban, Zoran Prodanovic – Prlja, Dean Skaljac i Zanil Tataj Zak.

Uz Let 3 i 'Mamu ŠČ' na Dori je nastupilo još 17 izvođača. U Opatiji su tako nastupili Damir Kedžo s 'Angels and Demons', mlada pjevačica i glumica Meri Andraković pjevala je 'Bye, bye blonde', tu je bila i Martha May s pjesmom 'Distance', Tajana Belina nastupala je s pjesmom 'Dom', Đana s 'Free falin'', Boris Štok pjeva 'Grijeh'. Za nastup u Liverpoolu borila se i Maja Grgić s pjesmom 'I still live', Patricia Gasparini 'I will wait', Krešo i Kisele kiše pjevaju 'Kme kme', Eni Jurišić 'Kreni dalje', a The Splitters 'Lost and found'. Za pobjedu na Dori borio se i Yogi s pjesmom 'Love at first sight', Detour i 'Master Blaster', Hana Mašić i 'Nesreća', Harmonija Disonance i 'Nevera', Barbara Munjas i 'Putem snova' te Top of the pop i Mario 5reković s 'Putovanjem'.

