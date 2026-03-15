IMPRESIVNA BROJKA

FOTO Ivica Todorić objavio rijetku fotku s ocem Antom, čestitke pljušte! Imali su divan povod

VL
Autor
Vecernji.hr
15.03.2026.
u 12:45

Ivica Todorić pohvalio se 99. rođendanom kojeg je proslavio njegov otac Ante Todorić, uputio mu je emotivnu poruku te je objavio i zajedničku fotografiju.

Nekada jedan od najuspješnijih hrvatskih poduzetnika i bivši predsjednik Uprave koncerna Agrokor, 75-godišnji Ivica Todorić, na društvenim je mrežama podijelio dirljiv obiteljski trenutak koji je privukao veliku pažnju javnosti. Na svom Instagram profilu objavio je fotografiju s ocem Antom, uz emotivnu poruku povodom njegova 99. rođendana. "Danas moj otac slavi 99. rođendan. Devedeset i devet godina života, rada, mudrosti i snage – put koji rijetki prijeđu, a još rjeđi s tolikim dostojanstvom. Od njega sam naučio ono najvažnije: da se karakter čovjeka ne mjeri riječima nego djelima, da se obitelj čuva i gradi svakoga dana te da u životu nikada ne treba odustati. Hvala ti na svemu što daješ našoj obitelji i svima nama koji imamo sreću učiti od tebe. Sretan rođendan, tata“, napisao je Todorić. Fotografija i poruka brzo su privukle brojne reakcije pratitelja. Objavu su preplavili lajkovi i čestitke, a mnogi su u komentarima uputili lijepe želje slavljeniku, dirnuti činjenicom da je doživio tako impresivnu životnu dob.

"Sretan vam rođendan, gospodine Todoriću! Bili ste moj prvi direktor u Agrokombinatu, gdje sam počela raditi davne 1970. godine. Moje poštovanje i želje za svako dobro", napisala je jedna od pratiteljica, dok su se drugi pridružili jednostavnim, ali srdačnim čestitkama: "Sretan rođendan gospodinu!"

Zanimljivo je da je fotografiju na Instagramu podijelila i Antina unuka Iva Todorić, koja je nedavno gostovala u emisiji "Show na kvadrat". U razgovoru je govorila i o svom djedu te istaknula koliko je ponosna što je i dalje živ, vitalan i okružen obitelji. Unatoč brojnim životnim promjenama kroz koje je obitelj prošla posljednjih godina, Todorići i danas žive u Kulmerovim dvorima, svojoj dugogodišnjoj obiteljskoj rezidenciji. Iva Todorić u emisiji je naglasila koliko joj znače obitelj i dom, osobito nakon svih izazova koje su zajedno proživjeli. Cijeli razgovor s Ivom Todorić i njezino gostovanje u emisiji "Show na kvadrat" možete pogledati u nastavku ili OVDJE.

Ključne riječi
Iva todorić ante todorić Ivica Todorić showbiz

Komentara 5

pritender
13:22 15.03.2026.

Da nam funkcionira pravosuđe otac Ante bi mogao posjetiti sina Ivicu u Lepoglavi.

ŠUKRIJA
13:04 15.03.2026.

Lopov SR i JR u akciji. Možda pišu zatvorske memoare.

autotunepickice
13:26 15.03.2026.

Najpokradeniji čovjek u povijesti Hrvatske.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

