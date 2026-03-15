FOTO/VIDEO Jakov Jozinović nastupio u Novom Sadu, evo atmosfere iz rasprodanog SPENS-a

Mladi hrvatski pjevač Jakov Jozinović u subotu navečer stao je na pozornicu novosadske dvorane SPENS i, sudeći prema snimkama koje su preplavile društvene mreže, priredio spektakl za pamćenje. Dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a publika je od prve do zadnje pjesme uglas pjevala s mladim glazbenikom.

Koncert je otvorio pjesmom "Polje ruža", a atmosfera je dosegnula vrhunac tijekom izvedbe njegovog najnovijeg hita "Ja volim", kada je pjevač upitao publiku: "Spremni, snimate li?", na što je uslijedila zaglušujuća vriska i tisuće upaljenih mobitela. Kako prenose srpski mediji, za potrebe nastupa dopremljena je i dodatna scenska i tehnička oprema iz inozemstva, što je stvorilo audio-vizualni doživljaj. Prizore s koncerta možete pogledati u nastavku.

Podsjetimo, nakon što je Tony Cetinski otkazao koncert u novosadskoj dvorani SPENS, koji se trebao održati 8. ožujka, oglasio se njegov mlađi kolega Jozinović koji na istom mjestu nastupa 14. ožujka. - Ja za čuda letim. Letim za ljubav, poniznost, mladost i muziku koja ne poznaje granice. Dobri ljudi, hvala vam što ste uz mene. Svoj dar prenosim glasom i zato je moja turneja veliko hvala svima koji dolazite. Nastavljamo širiti ljubav i glazbu već ovog vikenda u Novom Sadu, napisao je na Instagramu Jozinović i tako potvrdio da će nastupiti u SPENS-u.

Povodom otkazivanja koncerta sinoć se oglasila supruga i menadžerica Tonyja Cetinskog, Dubravka Cetinski. U službenom priopćenju jasno je istaknula kako je upravo ona donijela konačnu odluku. Cijelu izjavu prenosimo u nastavku:

"Ja sam Dubravka Cetinski, Tonyjeva menadžerica, i želim jasno reći da je odluka da Tony ne nastupi u dvorani SPENS u Novom Sadu bila moja profesionalna odluka i za nju preuzimam punu odgovornost. Ta odluka nije donesena protiv publike u Novom Sadu niti je imala ikakve veze s prodajom ulaznica. Tony je tijekom godina mnogo puta nastupao u Novom Sadu i uvijek imao divnu publiku. Zato mi je posebno žao što se ova situacija dogodila upravo pred tim ljudima koji su mu uvijek davali veliku podršku. Svjesna sam da je odluka donesena na sam dan koncerta i žao mi je zbog svih ljudi koji su kupili ulaznice i planirali doći. Ispričavam se svima kojima je to donijelo razočaranje. Odluka je bila teška i donesena u kratkom vremenu. Odluku sam donijela kada sam vidjela koliko su Tonya potresla svjedočanstva ljudi vezana uz tu lokaciju. Unatoč velikim naporima u tako kratkom vremenu nismo uspjeli pronaći novi prostor za održavanje koncerta, smatrali smo da je u tom trenutku poštovanje prema patnji žrtava važnije od poslovnog interesa i planiranog nastupa. U našem službenom priopćenju nismo spominjali logor niti smo ulazili u povijesne rasprave. Glazba nikada ne bi trebala dijeliti ljude, nego ih spajati. Svi ostali zakazani koncerti održat će se prema planu i radujemo se susretu s publikom. Savjest je ponekad tiha, ali kada je poslušamo – postaje glas dostojanstva. Vidimo se na Tonyjevom rođendanskom koncertu u Areni Zagreb 30. svibnja. Dubravka Cetinski", napisala je supruga i menadžerica Tonyja Cetinskog u priopćenju za javnost.

Jakov Jozinović se oglasio i otkrio hoće li ovog vikenda nastupiti u Novom Sadu

Podsjetimo, Tony Cetinski otkazao je koncert u Novom Sadu na dan nastupa. "Odluka je pala! Nakon sto sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja odlučio sam da se koncert planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu u ovom terminu neće održati. U posljednjim danima upoznat sam s brojnim svjedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih. Kao čovjek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osjećam odgovornost da na to ne ostanem ravnodušan. Želim jasno reći da prema publici u Srbiji osjećam veliko poštovanje i zahvalnost. Godinama me tamo dočekuju s ljubavlju i pjesmom, otvorena srca pa vjerujem da će i ovu moju odluku razumjeti a ne osuditi. Ova odluka nije donesena protiv bilo koga, niti iz želje za podjelama, nego upravo suprotno – iz želje da glazba ostane ono što je uvijek bila: prostor susreta, emocije i zajedništva izvan političkog konteksta koji se ovdje dogodio. Vjerujem da će doći vrijeme i mjesto gdje ćemo se ponovno okupiti bez tereta prošlosti i pjevati zajedno. Hvala svima na razumijevanju", napisao je na Facebooku koji je dan prije najavljenog koncerta na društvenim mrežama pitao fanove treba li nastupiti.

U emotivnom pismu obožavateljima, Cetinski je otkrio kako je tek nedavno saznao da dvorana SPENS za mnoge nosi bolne uspomene iz ratnih devedesetih, navodeći kako je korištena kao zatočenički objekt za civile, žene, djecu i branitelje.

"Dragi ljudi, rijetko kada sam se našao pred odlukom koja mi je ovako teška. Doveden sam u nezavidnu situaciju vezanu uz koncert u Novom Sadu na Dan žena. Iskreno, kao i vjerujem većina izvođača i sportaša koji su tamo nastupali, nisam bio upoznat s time da dvorana SPENS kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih. Da sam to znao ranije, sigurno bih o svemu razmišljao drugačije. Posljednjih dana čuo sam svjedočanstva o ljudima – civilima, ženama, djeci i braniteljima – koji su u toj dvorani prolazili kroz vrlo teške trenutke. Kao čovjek koji ima veliko poštovanje prema svakoj ljudskoj patnji, to me iskreno pogodilo.

U mojoj obitelji postoji osoba koja je u ratu izgubila muža i oca i upravo zato ovu situaciju ne mogu gledati površno. Istovremeno razmišljam i o mladima i publici koji s tim događajima iz prošlosti nemaju nikakve veze, a dolaze na naše koncerte zbog glazbe, zajedništva i poruke turneje „Samoljubav“.