Reakcije stranaca na Let 3: 'Moram zapljeskati Hrvatskoj, ali ne mogu dokučiti je li mi previše'

Iza nas je još jedan izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije “Dora 2023.” koji se održao u sportskoj dvorani Marino Cvetković. Pobjedu je, među 18 kandidata, nadmoćno odnio Let 3 s pjesmom 'Mama ŠČ!' s kojom će nas predstavljati ove godine na Euroviziji u Liverpoolu. Ukupno su osvojili 279 bodova od žirija i publike. Let 3 istaknuli su se u Opatiji svojom pjesmom, dolaskom u dvoranu, ali i scenskim nastupom.

Dio gledatelja na Twitteru je komentirao kako bi Hrvatsku pjesmu trebalo diskvalificirati, a drugi nam predviđaju pobjedu. Sada su se već i na YouTubeu pojavili prvi dojmovi na naše predstavnike.

YouTuberica Noosh Berberian s kanala Noosh101 koja prati Euroviziju te komentirala predstavnike te je pohvalila naš izbor.

- Pa ne mogu vjerovati. Naježila sam se. Moram zapljeskati Hrvatskoj jer nikada ništa ovakvo nisu slali na Eurosong. Ali i dalje ne mogu dokučiti obožavam li pjesmu ili mi je previše - rekla je u svom videu. Dodala je i kako ima svega, zbog čega joj je slično Queenovoj 'Bohemian Rhapsody', ali i pohvalila kostime.

Također, veliki obožavatelj Eurovizije EuroCelso Reactions za Let 3 je rekao da su jako karizmatični.

- Sviđa mi se, ovo je moj 'Guilty Pleasure' ove godine. Ovo je jedinstveno i jako pamtljivo. Bit će ovo trend na TikToku. Nisam očekivao ovakvu rokersku Hrvatsku - rekao je te dodao da misli da će Let 3 ući u veliko finale.



S druge strane, bilo je i onih obožavatelje Eurovizije kojima se naš predstavnik nije svidio. Tako je Youtuber Jude Kennedy nakon što je poslušao 'Mamu ŠČ' ostao u šoku.

- Fale mi riječi. Ne znam što bih rekao. Hrvatska ovo šalje? - rekao je. No, također je i sam u videu počeo ponavljati zarazno 'ŠČ'.

Jordan Davis kazao je na svom kanalu da je očekivao da će Hrvatska poslati 'Neveru' u Liverpool te dodao da mu je 'Mama ŠČ' zastrašujuća zbog vizuala i kostima.

- Osjećam se kao da sam bio na najluđem vrtuljku i ne znam što je lijevo, što je desno - rekao je te zaključio da mora još jednom poslušati pjesmu kako bi mogao odlučiti sviđa li mu se ili ne.

Podsjetimo, Let 3 su se osim pjesmom istaknuli i nastupom. Članovi grupe na pozornici Dore prvo su se pojavili u dugačkim neobičnim kostimima koje su za njih napravile Manuela Paladin Šabanović i Lana Letović Perčin. Započeli su pjevati, a potom je u jednom dijelu pjesme dio članova benda legao na pozornicu. Vratili su se svojim koreografijama, a na pozornici su se pojavili i s dvije velike rakete. Pred kraj pjesme članovi benda pokazali su kako se ispod dugačkih kostima nalaze nešto kraći prozirni kostimi sa šljokicama.

Uz Let 3 i 'Mamu ŠČ' na Dori je nastupilo još 17 izvođača. U Opatiji su tako nastupili Damir Kedžo s 'Angels and Demons', mlada pjevačica i glumica Meri Andraković pjevala je 'Bye, bye blonde', tu je bila i Martha May s pjesmom 'Distance', Tajana Belina nastupala je s pjesmom 'Dom', Đana s 'Free falin'', Boris Štok pjeva 'Grijeh'. Za nastup u Liverpoolu borila se i Maja Grgić s pjesmom 'I still live', Patricia Gasparini 'I will wait', Krešo i Kisele kiše pjevaju 'Kme kme', Eni Jurišić 'Kreni dalje', a The Splitters 'Lost and found'. Za pobjedu na Dori borio se i Yogi s pjesmom 'Love at first sight', Detour i 'Master Blaster', Hana Mašić i 'Nesreća', Harmonija Disonance i 'Nevera', Barbara Munjas i 'Putem snova' te Top of the pop i Mario 5reković s 'Putovanjem'.

VIDEO Let 3 nakon pobjede: 'Pjesmu nismo radili ni za Doru ni za Euroviziju nego za Let 3'