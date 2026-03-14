'Ritam življenja u Hrvatskoj zdraviji je i privrženiji životu, to je razlog zašto se kod nas manje traži smisao i svrha življenja nego na zapadu'

"Zaista sam sretan što sam pozvan i što mi je povjerena uloga Kikija. Pretpostavljam da je nakon toliko godina uspješnih sezona 'Kumova' i ogromne gledanosti svaki novi lik pod povećalom publike, što je izazovno za svakog glumca. Ući u ovakav ansambl genijalnih, uigranih i duhovitih glumaca sigurno nije za svakoga. Ali evo vidjet ćemo hoću li opravdati očekivanja i nadam se da će publika uživati", istaknuo je glumac Igor Kovač uoči svog pojavljivanja u najdugovječnijoj seriji u Hrvata, popularnim "Kumovima". Igora gledamo kao Kikija, lika koji je potpuno drugačiji od već dobro poznatih Macana, Gotovaca, Akrapa i svih drugih likova, a i sam glumac ga opisuje kao iskrenog čovjeka. Samoborac slavonskih korijena s briselskom adresom donio je svježinu, ali i novu pomutnju u radnju u mnogima omiljenim Zaglavama, a glumac nam je otkrio je li i on pratio događanja u ovom mjestu kao i većina hrvatskih kućanstava, kako gleda na svoj lik, ali i o kakvom domu sanja, kako gleda na Europske fondove te što najčešće gleda na društvenim mrežama.

Pridružili ste se "Kumovima", najdugovječnijoj domaćoj seriji. Jeste li pratili događanja u Zaglavama i ranije? Ako da, imate li omiljenog lika?

Naravno da sam pratio. To se ne propušta. Ponekad ne stignem pogledati zbog predstava i snimanja, ali uvijek nekako nadoknadim. Jer na kraju dana, svakome treba malo smijeha i opuštanja. Imam više omiljenih likova, ali bojim se bilo koga izdvojiti da mi ostali ne zamjere. Premda moram priznati da je cijeli cast "Kumova" podržan vrhunskim glumcima, to dokazuje i ovo što ste u pitanju naveli - najdugovječnija domaća serija!

Kako je došlo do toga da se pridružite glumačkoj ekipi i kakva je bila vaša prva reakcija na poziv?

Produkcija mi je ponudila ovu ulogu i pristao sam bez razmišljanja. To je bila prva reakcija. A druga je bila da ću se sada morati vraški potruditi jer ulazim u dugogodišnju uigranu ekipu glumaca koji su pritom vrlo vješti kada je humor u pitanju. A evo treća reakcija je da sam zadovoljan i da su me prihvatili kao svog bez obzira na to što imam kontinentalni naglasak.

Vaš lik, Kiki, ulazi u seriju u vrlo napetom trenutku. Kakvu energiju on donosi u Zaglave? Kako biste opisali Kikija?

Njegova pojava u Zaglavama će sigurno puno toga promijeniti. Kiki je čovjek koji dolazi sa Zapada, odnosno njegov posao u Bruxellesu ga jako određuje, premda nije izgubio ovaj naš sporiji i topliji mentalitet. Taj mentalitet mu dopušta da se lako uklopi u duh Zaglava.

Ima li kakvih sličnosti s vama privatno? Privatno se nas dvojica jako razlikujemo. Prije svega, osobno se ne bih bavio takvim poslom. Administracija mi nikad nije bila draga. Ja sam netko tko u neredu stvara i ne podnosim rokove.

Kiki u seriji, baš poput vas privatno, porijeklom je iz Slavonije. Je li to vaš doprinos liku ili se jednostavno tako dogodilo?

Tako se poklopilo, a podudara se i s mojim nekim prošlim životom dok sam živio u Njemačkoj, doduše dok sam bio dijete. Hoću reći, nisam nikada radio neke poslove na zapadu poput birokracije. Ta velika razlika između mene i Kikija nudi prostor za stvaranje i istraživanje.

Kiki je i član europske delegacije te je po tome potpuno drugačiji od likova iz Zaglava. Je li vam bilo zanimljivo igrati taj kontrast? I što biste rekli u čemu se on najviše očituje?

Najviše se očituje u tome da je Kiki došao iz sustava gdje se poštuju rokovi i gdje je sve podređeno projektima i napretku tih projekata. Mislim da se samo u tome razlikuje od ostalih likova, ali to ga ne čini crnom ovcom u Zaglavama jer je Kiki uspio sačuvati ljudskost i fleksibilnost na zapadu bez čega se u Zaglavama ne može.

Mislite li da se lakše prilagoditi "čovjeku iz naroda", kao što to radi Kiki u seriji, ili članovi delegacija trebaju ostati profesionalni i kruti?

Apsolutno ovo prvo. Treba se prilagoditi čovjeku iz naroda. Mislim da je ritam življenja kod nas u Hrvatskoj zdraviji i privrženiji životu. To znači da je bitnije sjest na kavu, popričati, pa onda tek na posao jer ako odete na posao nećete imati vremena za kavu i druženje. Eto, to je razlog zašto se kod nas manje traži smisao i svrha življenja nego na zapadu jer je smisao samo živjeti a ne grčiti se za uspjeh i projekte. Ovo sve govorim jer je to na neki način kontekst moje uloge.

Kada smo na temi Europe, što mislite u što bi se posebno trebalo povući sredstva za Hrvatsku? Što razvijati? Pratite li uopće taj dio događanja?

O tome mogu par riječi reći iz konteksta Slavonije zbog onoga što nas čeka u budućnosti. Baš upravo zato što kapitalizam ždere male proizvođače i male poljoprivrednike, trebalo bi stvoriti sustav u kojem bi se zatvorio cijeli krug od proizvođača do kupca da se preskoči onaj srednji posrednički sektor koji spušta cijenu proizvođaču. Hoću reći da proizvod ima ime i prezime. Da znate od koga ste ga kupili. To je onaj stari hrvatski san da Slavonija hrani turiste u Dalmaciji. Kada bih bio ministar, nekako bih pokušao da se olakša plasman naših proizvoda u turističkoj sezoni po povoljnim uvjetima za malog proizvođača.

"Kumovi" su okupili cijelu domaću scenu. S kime na setu se najviše družite? Jeste li imali strah s obzirom na to da je na setu već uigrana ekipa?

Na setu je preko dana toliko velik promet kolega da sa svakim uspijem samo malo popričati dok smo u čekanju na sljedeću scenu koja se tek treba snimiti. Nije bio strah, ali sam osjećao izazov i odgovornost da opravdam svoj dolazak u "Kumove", a u tome su mi zaista pomogle sjajni kolege.

Svaki novi lik u seriji je "pod povećalom". Osjećate li pritisak ili vam je to dodatni motiv? Jeste li zadovoljni reakcijama publike na lik?

Nova sezona je tek na početku pa ćemo još vidjeti kako će publika reagirati... Nadam se da neću razočarati. Nadam se da će biti blagi prema meni (smijeh). Svakako sam odlučio dati najbolje od sebe i predati se potpuno liku.

Da ne pričamo samo o "Kumovima", gdje vas još možemo gledati trenutačno? Što je dalje u planu?

U veljači je izašla nova predstava u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu "Trilogija o Agamemnonu 2.0" u režiji Livije Pandur. Prema reakcijama naših gledatelja mogu slobodno reći da smo napravili odličnu predstavu. Uskoro kreću i pripreme za novu predstavu "Idealan muž" Oscara Wildea u režiji Aleksandra Popovskog. Premijera je početkom lipnja.

Mijenjali ste ansamble i gradove, gdje se osjećate najviše 'kao doma'? Jednom prilikom kazali ste i da biste voljeli živjeti van grada, imati svoju kućicu u blizini šume. Je li vam se ta želja već ostvarila?

Zagreb je grad u kojem se osjećam sretno i zato se više neću seliti. Osim ako se malo izmaknem izvan grada u prirodu, ali i to će biti blizu Zagreba. Nažalost nisam još ostvario taj svoj mir negdje uz šumu, ali nadam da će uskoro doći i to na raspored.

Kako zamišljate svoj idealan dom?

Volio bih imati studio u kući i radionicu u garaži. I dan koji traje duže.

Biste li pristali na renovaciju ili biste gradili od nule? Stignete li se uopće baviti takvim idejama?

Ovisi o tome što se želi postići. Otvoren sam za sve, a najviše za dobru ideju. Međutim danas takve želje određuju uglavnom financije i budžeti.

Znamo da je vaša partnerica Gloria i TikTok zvijezda te da skečevima sve osvaja. Jeste li vi kada razmišljali o takvom pothvatu?

Jesam, zašto ne? Internet je puno toga promijenio. Društvene mreže pružaju ogromnu slobodu uz nisko financiranje tako da se možete lako glumački izraziti.

Sudjelujete li vi ponekad u njezinim videima? Što se tiče organizacije, nekakve pomoći oko snimanja?

Sudjelujem, imao sam jednu rečenicu u offu!

Kakav sadržaj na društvenim mrežama vi najčešće gledate, a što preskačete?

Najviše vremena provodim na YouTubeu, a to se odnosi uglavnom na glazbu, predavanja i podcaste.