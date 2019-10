Kotiga objavio video: 'Ovo je nesvakidašnja pojava na Instagramu'

Dean Kotiga, lovac HRT-ovog kviza Potjera, ovog je tjedna na putovanju kroz Srbiju, Bugarsku i Rumunjsku, a o svemu tome izvještava svoje pratitetelje na Instagramu. Kotiga se tako pohvalio kako je njegov video na Instagram priči pogledan čak 38 tisuća puta, što je dvostruko više nego što imaš pratitelja.

- Čestitam svim svojim sljedbenicima, jer stvarno nije svakidašnja instagram pojava da instagram stori nekog tko ima 19-ak tisuća sljedbenika predje 38 tisuća pregleda. Bio sam nedavno da jednom influenserskom kongresu u Padovi i to je bila jedna od glavnih tema, što je već i do 40% pregleda jako teško do nemoguće doči, a ja idem redovito preko 200%. Zato što to nisu storiji za običnu publiku već za publiku koja razumije instagram storije, koja živi instagram storije. Još jednom bravo na dobrom ukusu, i guštajte i dalje u mojim edukativno-imformativnim instagram storijima - napisao je Kotiga.

Inače, jučer je objavio i video snimljen negdje u Rumunjskoj. Fotograf je snimao mladence nasred ceste, a Kotiga je na licu mjesta izmislio pjesmicu, koja se svidjela Rumunjima: