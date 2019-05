Kontroverzni rocker u novoj ulozi: Glumit će u seriji 'Mladi papa'

Kontroverzni američki glazbenik Marilyn Manson se pridružio glumačkoj postavi serije "The New Pope", koja je nastavak popularne mini-serije u produkciji HBO-a "Mladi papa" (The Young Pope), piše Variety.

Još nije poznato koga će Manson točno glumiti, no prema onome što je do sada otkriveno čini se da njegov lik neće biti previše udaljen od njegove uobičajene javne persone.

Na službenim slikama koje je siječnju objavio HBO vide se i Malkovich i Jude Law, koji je u "Mladom papi" utjelovio poglavara Katoličke Crkve, a oboje nose papinske odore.

Ranije je otkriveno kako će se im se na malom ekranu pridružiti i Sharon Stone.

Snimanje serije pod redateljskom palicom Paolo Sorrentina je dovršeno, a datum izlaska se još uvijek očekuje.

Mansonu ovo nije prvi izlet u glumačke vode, pjevač je već glumio u filmovima i serijama. Najzapaženiju ulogu je ostvaio u megapopularnoj seriji 'Sinovi Anarhije' dok smo njegovu najveću transformaciju vidjeli u seriji Eastbound & Down, u kojoj je glumio konobara.

Šok-roker je sudjelovao i u dokumentarcu 'Ludi za oružjem' redatelja Michaela Moorea nakon što su ga mnogi optužili da su pod direktnim utjecajem njegove glazbe dva tinejdžera, Eric Harris i Dylan Klebold 20. 04. 1999. odlučili otvoriti vatru na svoje kolege iz škole u jednom od najpoznatijih slučajeva školskih pucnjava u Americi.

Manson je poznat po svojem osebujnom načinu odjevanja i teškoj šminki koju nosi i kada ne nastupa, ali i po vezama s poznatim glumicama kao što su Rose McGowan i Evan Rachel Wood. Glazbenik je bio u braku s bivšom plesačicom burleske Ditom Von Tease, te je jako dobar prijatelj s rokerom Ozzyjem Osbourneom.

U Puli je održao koncert 2005. godine te je tom prilikom izjavio na početku koncerta aludirajući na pulske vjerske zajednice koje su se uoči njegova koncerta iz petnih žila zalagale da ne svira u njihovu gradu: – Bilo je teško doći u Hrvatsku – rekao je . Cijela Arena zdušno ga je bodrila u svakom pokretu.

Roker u slobodno vrijeme slika i bavi se svojim mačkama, te se zabavlja s glumcem Johnnyjem Deppom, koji ponekad čak i nastupa s njim, a glumio je i u Mansonovom spotu 'KILL4ME' koji je izašao 2017. U razgovoru s komičarom Markom Maronom iste je godine izjavio kako još uvijek ima problem s drogom, koji se pogoršao nakon što mu je umro otac Brian s kojim je bio u izrazito dobrim odnosima.

