Konstrakta otkrila kako gleda na kritike i kako će izgledati njen nastup u Torinu

Otkako je odnijela pobjedu na srpskom izboru za Euroviziju o Konstrakti i njenoj pjesmi "In Corpore Sano" se ne prestaje pričati u cijeloj regiji. Porasla joj je i popularnost na društvenim mrežama, a o uspjehu je govorila i na N1 televiziji.

- Naučit ću se na popularnost koja mi je došla. Mislila sam, tri dana su dosta za svako čudo, ali danas, peti dan, možda bude sedmi, sve će se stišati, ali ja sam i dalje “Jenny iz bloka”, kako bi rekla Jennifer Lopez. Ne mogu baš reći koja je tajna uspjeha ove pjesme. Na Eurosongu se dogodilo, kad se spoje slika i zvuk, nešto je škljocnulo u publici i mobilizirala se široka publika da glasa, možda i ona koja ne glasa. Onda smo pobijedili s tom pjesmom i onda krene, napravi se zamašnjak i sad ide samo od sebe. Jednostavno je postalo viralno. Što se same pjesme tiče, mislim da pruža viralni sadržaj na razne načine. Od tog vizualnog, koreografskog pljeska, do nekog slojevitosti u tekstu, do popratnih vokala, koji su pomalo etno, do promjene atmosfere i tako dalje i tako dalje – rekla je Konstrakta i dodala:

- Zaista se podigla prašina oko pjesme. Nastup iz polufinala dosegao je 7 milijuna pregleda na YouTubeu, valjda ti algoritmi guraju pjesmu, pa su i oni tajna uspjeha gledanosti. Pjevačica je zatim otkrila i kako če izgledati njen nastup u Torinu.

- Što se tiče izvedbe i koncepta na Euroviziji, pošto radi i mislim da je dobar, precizan, ne bismo to puno mijenjali, ali jednostavno da nekako zategnemo, ostaje lavor, ručnici ostaju, sjedenje ostaje, ostaje formacija, samo treba vidjeti Ima li još nešto za nadogradnju? Pjevat ću na srpskom, vidjet ćemo kako bismo tekst pjesme mogli približiti drugima - rekla je Konstrakta i dodala da je cijela pesma odnos zbora i onoga što govori ona i da je to paket.

Ova pjesma komentira jednu univerzalnu temu, navela je i dodala da je lijepo to što postoji sposobnost čuti i vidjeti nešto što nije uobičajeno.

- Mislim da smo već napravili puno otkako se pjesma slušala, i već smo super, a ako uđemo u finale – stvarno smo sjajni, a ako se plasiramo na vrh – onda smo jako sjajni - rekla je umjetnica. Dodala je da je njena obitelj podržava.

Osvrnuvši se na negativne komentare u vezi drugoplasirane pjesme pjevačice Sare Jo, Konstrakta je rekla da je to ružno i da govori o jednosmjernosti.

- Ako nije ovo, onda je to, ta ekskluzivnost ničemu ne vodi, može biti (dobro) i jedno i drugo, sad je ova pjesma skrenula pažnju, ali tko kaže da ovaj druga nije dobra... način razmišljanja nam ne donosi ništa dobro. Ne čitam komentare, niti imam vremena, a ne može se svima sve svidjeti, bitna je samo dobra volja, ako postoji, svima nam je lijepo - zaključila je.

