Konstrakta o pjesmi Leta 3: Oni su sami rekli da je ovo antiratna pjesma i toga se treba držati

Riječki rokeri Let 3 s pjesmom "Mama ŠČ" će predstavljati Hrvatsku u svibnju na Euroviziji u Liverpoolu. Njihova pjesma iz dana u dan sve bolje kotira na kladionicama, a pjesma je privukla pažnju i izvan granica Hrvatske i o njoj se puno priča. Zbog antiratne poruke pjesme u kojoj su neki prepoznali i lik Vladimira Putina u stihovima "mali podli psihopat", pojavile su se sugestije i kako bi pjesmu trebalo diskvalificirati jer prema pravilima ESC-a i EBU-a glazbenici na Euroviziji ne smiju dijeliti nikakva otvorena politička ili druga mišljenja koja su u suprotnosti s ESC-ovim vrijednostima. Prošlogodišnja predstavnica Srbije na Euroviziji Konstrakta je komentirala pjesmu.

- Mislim da je korisno da se malo uzdignemo, a ne da tumačimo iz svojih lokalnih pozicija. Oni su sami rekli da je ovo antiratna pjesma i toga se treba držati. Što se tiče politike na Euroviziji, uvijek je bilo toga. Ali ne treba nikako zaboraviti da je u pitanju zabava. Eurovizija spada u domenu zabave, koja je, doduše, progutala mnoge segmente naših života, te je danas svašta zabava - istaknula je Konstrakta za B92. Tabloidi u Srbiji ovih dana su pisali kako bi naše predstavnike trebalo diskvalificirati i Informer je tako u svom članku naglasio i zašto.

- Grupa 'Let 3' traktorom ismijavala progon više od 250.00 Srba u zločinačkoj akciji Oluja - pisali su u ovom tabloidu. Nakon pobjede na Dori Damir Martinović Mrle iz Leta 3 je rekao kako pjesmu nisu pisali za Doru. - To je jedna naša uobičajena pjesma, no osjetili smo kako je dosta atraktivna i puno govori o situaciji u kojoj se nalazimo - rekao je Mrle. Zoran Prodanović Prlja je potvrdio kako definitivno nisu očekivali pobjedu.

- S obzirom koliko smo truda napravili, imali raznih aktivnosti kod promocije pjesme, ali i dobar odjek kod publike shvatio sam da jesmo favoriti. Hvala svima koji su glasali za nas, ovo je dominanta pobjeda. Mi smo vrijedni i marljivi i dat ćemo sve od sebe da u Liverpoolu napravimo spektakl, da predstavimo Hrvatsku u najboljem mogućem svjetlu. Nadam se da ćemo ući makar u finale - rekao je.

